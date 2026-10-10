Джаки Чан впечатли фенове с баскетболна стрелба на НБА събитие (ВИДЕО)

Джаки Чан показа баскетболни умения пред фенове по време на NBA House 2026 в Макао. 72-годишният актьор получи съвети за стрелба от треньора Крис Матюс, а след това вкара далечен изстрел още при първия си опит.

Успешното изпълнение предизвика бурна реакция сред зрителите. Чан вдигна ръце и отпразнува попадението, докато публиката го аплодираше. НБА описа момента с думите: „Чан прие предизвикателството, хвърли спокойно и успя от първия си опит.“

Актьорът участва в NBA House 2026

Фестивалът NBA House 2026 се провежда от 7 до 11 октомври във Venetian Cotai Expo. Програмата е част от проявите около NBA China Games 2026 и съчетава баскетбол, музика, развлечения и мода.

Появата на Чан привлече внимание не само заради известността му, но и заради самото му участие в баскетболната демонстрация. След насоките на Матюс актьорът застана зад линията за стрелба и успя да изпрати топката директно през коша.

Джаки Чан и Дейвид Бекъм гледаха мач в Макао

Освен на фестивала Джаки Чан присъства и на предсезонна среща от NBA China Games 2026 между Хюстън Рокетс и Далас Маверикс. Двубоят се игра във Venetian Arena в Макао.

Актьорът беше сред специалните гости на мача заедно с футболната звезда Дейвид Бекъм. Така баскетболните прояви в Макао събраха популярни лица от киното и футбола наред с участниците и феновете на НБА.

Източници: gulfnews.com





Jackie Chan understands it now!🏀 https://t.co/tkgMdCEAGI — Lethal Shooter (@LethalShooter__) October 8, 2026