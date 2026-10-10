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Роберт Просинечки е фаворит за селекционер на България

Роберт Просинечки е фаворит за селекционер на България

10 Октомври, 2026 17:51 506 1

  • роберт просинечки-
  • български футболен съюз-
  • национален отбор-
  • георги иванов

Хърватинът е разговарял с ръководството на БФС в София. Решението за новия треньор се очаква до сряда

Роберт Просинечки е фаворит за селекционер на България - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Роберт Просинечки е фаворит за нов селекционер на националния отбор на България по футбол. Хърватският специалист е разговарял с ръководството на Българския футболен съюз в София, съобщава хърватският вестник „Ютарни лист“.

Според информацията президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след загубата на България от Исландия и го е поканил на среща в София. Разговорите са се състояли в петък, но към момента няма официално потвърждение за постигнато споразумение или подписан договор.

Рибарски ще води отбора до края на ноември

До търсенето на нов селекционер се стигна след раздялата с Александър Димитров. Той напусна поста след равенството 0:0 с Естония в Лигата на нациите.

Временно националният тим беше поет от Атанас Рибарски. Той записа победа с 2:0 при гостуването на Люксембург и ще води България и в оставащите два мача от групата през ноември. Според публикуваната програма България ще приеме Исландия на 13 ноември, а три дни по-късно ще гостува на Естония.

Очакването е новият селекционер да поеме официално отбора от началото на 2027 г. Решението за избора трябва да бъде взето до сряда, но конкретен срок за подписване на договор не е обявен.

Просинечки има опит с четири национални отбора

Роберт Просинечки вече е работил като селекционер на Азербайджан, Босна и Херцеговина, Черна гора и Киргизстан. Последният му ангажимент беше свързан с Киргизстан, с който договорът му беше прекратен по взаимно съгласие през август 2026 г.

Сред останалите имена, обсъждани за поста в България, са бразилецът Силвиньо, сърбинът Александър Янкович и румънецът Едуард Йорданеску. Ако бъде избран, Просинечки ще поеме българския национален отбор преди подготовката за квалификациите за Европейското първенство през 2028 г.

Хърватинът има и богат опит на клубно ниво. Той е бил начело на Цървена звезда, Кайзериспор, Денизлиспор, Олимпия Любляна и Рудеш. Като футболист е носил екипите на Реал Мадрид, Барселона и Севиля.

Източници: bta.bg, jutarnji.hr, 24chasa.bg


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