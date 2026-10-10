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Откриха дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо
  Тема: Известни личности

Откриха дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо

10 Октомври, 2026 18:47 643 4

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Звездата на Португалия е с временно спрени права

Откриха дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Португалската футболна федерация откри дисциплинарна процедура срещу Кристиано Роналдо заради самоволното му напускане на лагера на националния отбор. Футболистът е с временно спрени състезателни права до приключването на случая, а процедурата е определена като спешна. Това съобщи федерацията, цитирана от АФП.

Случаят е свързан с напускането на Роналдо на 30 септември, след конфликт със селекционера Жорже Жезуш. Нападателят е напуснал лагера на Португалия в Копенхаген, след като е останал извън титулярния състав и не е получил игрово време в мача срещу Норвегия.

Португалската федерация уточни, че правата на Роналдо са спрени временно до произнасянето по процедурата. Материалите са предадени на дисциплинарната комисия, която трябва да разгледа обстоятелствата около отсъствието му от тренировката и мача. „Няма да има повече съобщения преди окончателното решение“, се посочва в позицията на федерацията.

Роналдо призна грешката си

В изявление в социалните мрежи Роналдо се извини на феновете и съотборниците си. Той заяви, че приема последствията от действията си и остави възможност за завръщане в състава „след като си изтърпя наказанието“.

Футболистът отправи и остри критики към Жорже Жезуш, с когото през миналия сезон работиха в саудитския Ал-Насър. Според Роналдо треньорът не е спазил предварителна уговорка за използването му в двубоя срещу Норвегия. Нападателят твърди, че е бил оставен да загрява, но не е бил пуснат в игра. „Треньорът не спази думата си“, заяви Роналдо в своята версия за конфликта.

Какво наказание може да последва

Според португалски медии правилникът на федерацията предвижда наказание между един и шест месеца за футболист, който без уважителна причина пропусне тренировка или мач на националния отбор. Окончателното решение ще бъде взето след разглеждане на случая и изслушване на Роналдо.

Португалия е спечелила всичките си четири мача до момента и се е класирала за четвъртфиналите на турнира. Следващият двубой на отбора е срещу Дания на 14 ноември, но участието на Роналдо ще зависи от срока и обхвата на наложеното наказание.

Източници: bta.bg, theguardian.com, noticiasaominuto.com


Португалия
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