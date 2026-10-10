Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Егор Корнев постави световен рекорд на 50 м бътерфлай

Егор Корнев постави световен рекорд на 50 м бътерфлай

10 Октомври, 2026 20:35 501 1

  • егор корнев-
  • плуване-
  • световен рекорд-
  • 50 метра бътерфлай-
  • световна купа

Руснакът спечели финала на Световната купа в Ташкент

Егор Корнев постави световен рекорд на 50 м бътерфлай - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Егор Корнев постави нов световен рекорд на 50 метра бътерфлай в малък басейн. Руският плувец спечели финала на Световната купа в Ташкент с време 21,28 секунди.

Корнев подобри с четири стотни предишното върхово постижение от 21,32 секунди. Рекордът принадлежеше на швейцареца Ноа Понти, който го постави на Световното първенство в малък басейн през 2024 година.

След финала Корнев заяви пред „Спортбокс“, че е преследвал подобно време, но не е очаквал да го постигне именно в Ташкент.

„Много е приятно да видя такива цифри. Целех се към това време, но не мислех, че ще се случи именно в Ташкент. Много съм радостен“, каза Корнев.

Световен шампион с щафетата

22-годишният руснак спечели световната титла през 2025 година с щафетата на Русия на 4 по 100 метра съчетано плуване. Той има и сребърен медал от щафетата на 4 по 100 метра свободен стил.

През 2026 година Корнев спечели три европейски титли. Новият рекорд в Ташкент е поредното му силно представяне в началото на сезона на малък басейн.

Вторият етап от Световната купа по плуване се провежда в Ташкент от 8 до 10 октомври. Серията продължава в Астана между 15 и 17 октомври.

Източници: bta.bg, news.sportbox.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нв може така

    2 0 Отговор
    веднага санкции..

    20:58 10.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове