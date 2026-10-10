Егор Корнев постави световен рекорд на 50 м бътерфлай

Егор Корнев постави нов световен рекорд на 50 метра бътерфлай в малък басейн. Руският плувец спечели финала на Световната купа в Ташкент с време 21,28 секунди.

Корнев подобри с четири стотни предишното върхово постижение от 21,32 секунди. Рекордът принадлежеше на швейцареца Ноа Понти, който го постави на Световното първенство в малък басейн през 2024 година.

След финала Корнев заяви пред „Спортбокс“, че е преследвал подобно време, но не е очаквал да го постигне именно в Ташкент.

Световен шампион с щафетата

„Много е приятно да видя такива цифри. Целех се към това време, но не мислех, че ще се случи именно в Ташкент. Много съм радостен“, каза Корнев.

22-годишният руснак спечели световната титла през 2025 година с щафетата на Русия на 4 по 100 метра съчетано плуване. Той има и сребърен медал от щафетата на 4 по 100 метра свободен стил.

През 2026 година Корнев спечели три европейски титли. Новият рекорд в Ташкент е поредното му силно представяне в началото на сезона на малък басейн.

Вторият етап от Световната купа по плуване се провежда в Ташкент от 8 до 10 октомври. Серията продължава в Астана между 15 и 17 октомври.

Източници: bta.bg, news.sportbox.ru