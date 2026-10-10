Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) завършиха 1:1 в „железничарското“ дерби от 11-ия кръг на efbet Лига. Двата гола паднаха през първото полувреме, а след почивката попадение на Ивайло Иванов беше отменено заради нарушение в атака.

Локомотив (Пловдив) поведе още в 7-ата минута. Раян Ляйтън получи подаване на втора греда и от близко разстояние стреля, като топката се отклони и от горната греда. След преглед на ВАР голът беше зачетен. Домакините отговориха с опасен удар от пряк свободен удар на Спас Делев, при който вратарят Боян Милосавлевич се намеси и изби в корнер. Столичани продължиха да търсят изравняването и го постигнаха в 33-ата минута.

Медфай вкара първия си гол за Локомотив

Спас Делев намери с дълго подаване Мохамед Медфай на втора греда, а тунизиецът реализира с плонж. Попадението беше дебютно за Медфай с екипа на Локомотив (София).

До края на първата част домакините имаха още възможности за пълен обрат. Димитър Костадинов подаде към Калоян Костов, чийто удар беше спасен от Милосавлевич. При друга атака Спас Делев стреля след рикошет, но Анте Аралица не успя да се възползва от последвалата ситуация.

В добавеното време на полувремето Ефе Али получи контузия и беше изнесен на носилка. На негово място в състава на Локомотив (Пловдив) влезе Парвизджон Умарбаев.

Отменен гол след почивката

През второто полувреме играта се развиваше предимно в центъра на терена. В 68-ата минута Локомотив (Пловдив) стигна до втори гол чрез Ивайло Иванов, но попадението не беше зачетено заради фал на Жуниор Бурбан срещу Калоян Костов.

До края двата отбора не успяха да отбележат нов гол. Равенството остави Локомотив (София) и Локомотив (Пловдив) със същия актив от 8 точки, като столичани са пред съперника си заради по-добрата голова разлика.

Преди началото на срещата гостуващите привърженици подкрепиха Любослав Пенев с транспарант: „Бори се, Любо! Победата те чака!“ След посланието последваха скандирания от двете агитки.

Източници: sportal.bg, bntnews.bg