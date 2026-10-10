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Ужасяващ инцидент в Елитната група до 18 години: вратар удари тежко съдия след края на мача - ВИДЕО

Ужасяващ инцидент в Елитната група до 18 години: вратар удари тежко съдия след края на мача - ВИДЕО

10 Октомври, 2026 20:15 1 126 20

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  • u18-
  • футбол

От БФС излязоха с изявление за случая

Ужасяващ инцидент в Елитната група до 18 години: вратар удари тежко съдия след края на мача - ВИДЕО - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Срещата между Локомотив (Горна Оряховица) и Национал (София) от Елитната група до 18 години беше помрачена от изключително грозен инцидент след последния съдийски сигнал. Столичният тим спечели двубоя с 3:0, но резултатът остана на заден план заради физическото нападение срещу главния съдия Владимир Велев от Велико Търново.

Вратарят на домакините Александър Стоянов е нападнал рефера непосредствено след края на срещата, като го е ударил с крак в главата. От удара съдията паднал на терена.

На видеокадри се вижда как срещу лежащия на земята арбитър са нанесени и допълнителни удари с юмруци и ритници. Случилото се предизвика сериозно възмущение, тъй като става въпрос за насилие срещу длъжностно лице на футболен двубой, при това в мач от юношеското първенство.

Напрежението на терена ескалирало още през второто полувреме. Локомотив (Горна Оряховица) останал с няколко изгонени футболисти, сред които и капитанът Стефан Чукурлиев. Домакините имали претенции и за неотсъдена дузпа, а старши треньорът Марин Байчев също бил отстранен от техническата зона.

Натрупалото се напрежение обаче не може да оправдае последвалата агресия срещу съдията. Инцидентът поставя сериозни въпроси за дисциплината и сигурността по време на юношеските футболни срещи.

Предстои компетентните органи да разгледат случилото се и да преценят какви мерки да бъдат предприети. Очаква се дисциплинарните комисии да анализират докладите на съдийската бригада и наличните видеозаписи, преди да определят евентуалните санкции за участниците в инцидента.

От БФС излязоха с изявление за случая.

Официална позиция на БФС във връзка с инцидент на мача между Локомотив ГО U18 и Национал U18:

Във връзка със случай на проявена физическа агресия в юношески мач от страна на вратаря на Локомотив Горна Оряховица U18 спрямо член на съдийската бригада в двубоя с Национал U18 ръководстовото на Българския футболен съюз категорично осъжда подобни действия, които са абсолютно недопустими и нямат никакво място в българския футбол.

Бихме желали да информираме футболната общественост, че този случай ще бъде разгледан още на следващото заседание на Дисциплинарната комисия към БФС, като ще бъдат взети най-крути мерки и ще бъде наложено възможно най-строгото наказание според дисциплинарния правилник.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дидо

    36 3 Отговор
    Този малоумник освен че никога не трябва да практикува футбол, трябва да влезе в затвора а също и да плати доста голяма глоба

    Коментиран от #8

    20:21 10.10.2026

  • 2 Кучето на Мими 🐕

    18 4 Отговор
    Вратарчето е готово за Храбър воин на Зеленски!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    20:21 10.10.2026

  • 3 Хм...

    25 3 Отговор
    Вратарчето да забрави за футбола. Но може да се пробва някъде за биткаджия в клетка.

    20:21 10.10.2026

  • 4 Това

    30 1 Отговор
    Олицетворява всичко в държавата. Няма такова калпаво семе.

    20:21 10.10.2026

  • 5 Тити

    20 2 Отговор
    Добре дошли в дивият запад наречен България.

    20:21 10.10.2026

  • 6 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    16 3 Отговор
    Вратарят е готов за Ловец на педофили!🤣

    20:23 10.10.2026

  • 7 Сила

    19 1 Отговор
    Футболяги ....най простите измежду всички простаци спортистчета !!!
    Забавление за плебса ....

    20:24 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БАБА КУНА

    5 8 Отговор
    СЪДИЯТА Е ПРАВИЛ РЕЗУЛТАТ ЗА ЧЕРНОТОТО.ЗАТОВА ИЗГОНВА ПЕТ ЧОВЕКА ОТ ЛОКО....

    20:46 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Максим

    14 1 Отговор
    Аут до живот, за всички видове спорт!

    20:52 10.10.2026

  • 16 123

    14 1 Отговор
    Боклук! Че и страхлив! Напада в гръб, защото иначе може да му разбият тъпата муцуна! Пълен нещастник!

    20:54 10.10.2026

  • 17 Артилерист

    12 0 Отговор
    Това е показателно, че възпитателните ценности в България са погазени тотално. Това улично, агиткаджийско, най-долнопробно поведение. 18 годишен се изявява като типичен рецидивист. А какво да очакваме в бъдеще от подобни? Що за респект към правилата е учен този вагабонтин? Всички в този клуб трябва да бъдат санкционирани заради занижени критерии за възпитание. Гледайки видеото се чувствам отвратен като българин. Как е възможна такава публична проява? Та това видео ще обиколи света и хората с основание ще се питат що за индивиди сме ние...

    21:00 10.10.2026

  • 18 Факт

    11 1 Отговор
    Школата им е такава. Треньорите ругаят и псуват, като идиоти... Гледал съм ги на живо в зала преди години. Школата трябва да се разформирова, а футболиста, нанесъл удара, трябва да бъде съден за опит за убийство! Чудо е , че съдията е жив след този жесток удар в тила.

    Коментиран от #20

    21:02 10.10.2026

  • 19 Срам

    10 0 Отговор
    ме е, че съм българин.

    21:06 10.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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