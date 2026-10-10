Ужасяващ инцидент в Елитната група до 18 години: вратар удари тежко съдия след края на мача - ВИДЕО

Срещата между Локомотив (Горна Оряховица) и Национал (София) от Елитната група до 18 години беше помрачена от изключително грозен инцидент след последния съдийски сигнал. Столичният тим спечели двубоя с 3:0, но резултатът остана на заден план заради физическото нападение срещу главния съдия Владимир Велев от Велико Търново.

Вратарят на домакините Александър Стоянов е нападнал рефера непосредствено след края на срещата, като го е ударил с крак в главата. От удара съдията паднал на терена.

На видеокадри се вижда как срещу лежащия на земята арбитър са нанесени и допълнителни удари с юмруци и ритници. Случилото се предизвика сериозно възмущение, тъй като става въпрос за насилие срещу длъжностно лице на футболен двубой, при това в мач от юношеското първенство.

Напрежението на терена ескалирало още през второто полувреме. Локомотив (Горна Оряховица) останал с няколко изгонени футболисти, сред които и капитанът Стефан Чукурлиев. Домакините имали претенции и за неотсъдена дузпа, а старши треньорът Марин Байчев също бил отстранен от техническата зона.

Натрупалото се напрежение обаче не може да оправдае последвалата агресия срещу съдията. Инцидентът поставя сериозни въпроси за дисциплината и сигурността по време на юношеските футболни срещи.

Предстои компетентните органи да разгледат случилото се и да преценят какви мерки да бъдат предприети. Очаква се дисциплинарните комисии да анализират докладите на съдийската бригада и наличните видеозаписи, преди да определят евентуалните санкции за участниците в инцидента.

От БФС излязоха с изявление за случая.

Официална позиция на БФС във връзка с инцидент на мача между Локомотив ГО U18 и Национал U18:

Във връзка със случай на проявена физическа агресия в юношески мач от страна на вратаря на Локомотив Горна Оряховица U18 спрямо член на съдийската бригада в двубоя с Национал U18 ръководстовото на Българския футболен съюз категорично осъжда подобни действия, които са абсолютно недопустими и нямат никакво място в българския футбол.

Бихме желали да информираме футболната общественост, че този случай ще бъде разгледан още на следващото заседание на Дисциплинарната комисия към БФС, като ще бъдат взети най-крути мерки и ще бъде наложено възможно най-строгото наказание според дисциплинарния правилник.