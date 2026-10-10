Интер Милано победи Парма и оглави Серия А

Интер победи Парма с 3:0 в домакински мач от шестия кръг на италианската Серия А и оглави класирането с 16 точки. Шампионите решиха двубоя още преди почивката, когато вкараха и трите си гола.

Петер Сучич откри резултата в 13-ата минута. Пет минути по-късно Хакан Чалханоглу удвои аванса на Интер с точно изпълнена дузпа. В 31-ата минута Маркюс Тюрам оформи крайното 3:0 след асистенция на Хенрик Мхитарян.

Парма остава близо до зоната на изпадащите

След почивката двата отбора направиха общо десет смени, но нов гол не падна. Интер запази преднината си до края и събра 16 точки от първите си шест мача.

Рома и Лацио са с по 13 точки, но имат мач по-малко. След тях се нареждат Каляри с 12 точки, Милан с 11, а Фрозиноне, Ювентус и Комо са с по 10.

Парма заема 17-ото място с 4 точки и е непосредствено над зоната на изпадащите.

Източници: bta.bg, inter.it