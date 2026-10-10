Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер Милано победи Парма и оглави Серия А

Интер Милано победи Парма и оглави Серия А

10 Октомври, 2026 21:57 440 0

  • интер милано-
  • парма-
  • серия а-
  • хакан чалханоглу-
  • маркюс тюрам

Шампионите решиха мача още преди почивката след голове на Сучич, Чалханоглу и Тюрам

Интер Милано победи Парма и оглави Серия А - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Интер победи Парма с 3:0 в домакински мач от шестия кръг на италианската Серия А и оглави класирането с 16 точки. Шампионите решиха двубоя още преди почивката, когато вкараха и трите си гола.

Петер Сучич откри резултата в 13-ата минута. Пет минути по-късно Хакан Чалханоглу удвои аванса на Интер с точно изпълнена дузпа. В 31-ата минута Маркюс Тюрам оформи крайното 3:0 след асистенция на Хенрик Мхитарян.

Парма остава близо до зоната на изпадащите

След почивката двата отбора направиха общо десет смени, но нов гол не падна. Интер запази преднината си до края и събра 16 точки от първите си шест мача.

Рома и Лацио са с по 13 точки, но имат мач по-малко. След тях се нареждат Каляри с 12 точки, Милан с 11, а Фрозиноне, Ювентус и Комо са с по 10.

Парма заема 17-ото място с 4 точки и е непосредствено над зоната на изпадащите.

Източници: bta.bg, inter.it


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове