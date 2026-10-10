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Ботев Пловдив победи Славия с 1:0 на „Колежа“

Ботев Пловдив победи Славия с 1:0 на „Колежа“

10 Октомври, 2026 22:10 500 3

  • ботев пловдив-
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  • алберто салидо-
  • първа лига-
  • илиян филипов

Алберто Салидо вкара единствения гол веднага след почивката и посвети попадението на Илиян Филипов

Ботев Пловдив победи Славия с 1:0 на „Колежа“ - 1
Снимка: facebook
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ботев Пловдив победи Славия с 1:0 на стадион „Христо Ботев“ в мач от 11-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение падна в 46-ата минута, когато Алберто Салидо засече подаване на Мауро Родригес и даде преднина на домакините.

Родригес отне топката по левия фланг и проби в наказателното поле, след което центрира остро по земя към далечната греда. Салидо се включи навреме и изпрати топката във вратата на Славия. След гола нападателят посочи към небето и посвети попадението на Илиян Филипов.

Почит към Илиян Филипов

Срещата беше белязана от почитта към доскорошния собственик на Ботев Илиян Филипов. Преди началото на двубоя пред тунела на централната трибуна бяха поднесени венци, а футболистите и треньорският щаб на домакините излязоха със специални фланелки.

В 7-ата минута играта беше временно прекъсната. Светлините на стадиона изгаснаха, трибуните бяха осветени от факли, а привържениците издигнаха хореография с лика на Филипов и посланието: „Завинаги един от нас“. След минута мълчание двубоят продължи.

Славия не успя да изравни

Столичният тим имаше възможност да отговори веднага след гола. В 49-ата минута Иван Минчев стреля, а след рикошет топката премина близо до вратата на Даниел Наумов.

Ботев също потърси второ попадение. В 56-ата минута Карлос Меоти отправи удар от около 20 метра, но вратарят на Славия Иван Андонов се намеси и изби. По-късно Самуел Калу центрира към Франклин Маскоте, чийто удар с глава излезе в аут.

До края Славия не стигна до изравнителен гол и Ботев запази минималната си преднина. Пловдивчани записаха четвърта поредна победа в първенството, а Салидо донесе успеха в мач, който за домакините имаше и силно емоционално значение.

Източници: novsport.com, efbetleague.com


Пловдив / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Б група

    0 0 Отговор
    Ако бензинджията продължи да управлява Славия, пътят е Б група.

    22:52 10.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 София

    2 0 Отговор
    Браво на Ботев

    23:07 10.10.2026

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