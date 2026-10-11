Артета: Арсенал имаше какво да доказва срещу Лийдс

Арсенал победи Лийдс с 2:1 и стигна до пълен обрат във Висшата лига. Лийдс поведе чрез Джеймс Джъстин в 55-ата минута, но Рикардо Калафиори изравни седем минути по-късно, а Бруно Гимараеш донесе успеха на домакините в 70-ата минута. Бразилецът се появи като резерва.

След мача мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че тимът е трябвало да отговори на загубата от Брайтън. „Днес имахме какво да доказваме“, каза испанският специалист, който посочи като второ предизвикателство факта, че Лийдс не беше губил във Висшата лига преди срещата.

Артета призна, че Арсенал е започнал силно, но не е използвал достатъчно добре свободните пространства, създадените положения и численото предимство в атаката. Според него това е оставило мача отворен, а Лийдс е показал, че може да създава опасност при всяко влизане на топката в наказателното поле.

Мадуеке получи шанс пред Езе

Мениджърът обясни и избора си Нони Мадуеке да започне по фланга вместо Еберечи Езе. Артета заяви, че футболистът е заслужил възможността с представянето си в тренировките и е бил най-добрият играч на отбора през последните десет дни.

„Той не ми остави друг избор, освен да го избера“, каза Артета за Мадуеке. Крилото се отчете с асистенция за изравнителния гол на Калафиори.

Похвала за Гимараеш въпреки забележките

Артета оцени високо приноса на Бруно Гимараеш, който вкара победния гол, но подчерта, че полузащитникът все още не е в най-доброто си физическо състояние. По думите му футболистът е пътувал до Австралия и Индия и не е имал пълноценна предсезонна подготовка.

Гимараеш вече два пъти е вкарвал като резерва - срещу Съндърланд и срещу Лийдс. Артета обаче заяви, че представянето срещу Брайтън не е било на необходимото за Арсенал ниво и че от всеки футболист се изисква постоянство във всеки мач и всяка минута.

С победата Арсенал се изравни по точки с Манчестър Сити. Лийдс загуби за първи път в първенството през сезона, а Илия Груев остана неизползвана резерва. Следващият мач на Арсенал е срещу Лил във вторник в Шампионската лига.

Източници: sportal.bg