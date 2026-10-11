Компани: Две грешки ни костваха победата срещу Аугсбург

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани определи двете допуснати грешки и пропуснатите положения като основните причини за равенството 2:2 при гостуването на Аугсбург. Мюнхенският тим отправи 29 удара, но четири негови попадения бяха отменени заради засади.

„Имахме толкова много шансове. Направихме две грешки, които ни костваха два гола“, заяви Компани след двубоя. Той добави, че Байерн е имал основания да очаква повече голове, но не и категорично да претендира за победата.

Аугсбург поведе още в осмата секунда след грешка на Мануел Нойер, от която се възползва Робин Фелхауер. Попадението беше определено като най-бързото в историята на Бундеслигата. Байерн изравни в 55-ата минута чрез Исмаел Сайбари след асистенция на Хари Кейн, но Родриго Рибейро върна преднината на домакините в 64-ата минута.

Натаниъл Браун оформи крайното 2:2 в 80-ата минута, отново след подаване на Кейн. Междувременно попадение на Луис Диас беше отменено заради засада, а още три гола на Байерн също не бяха признати в хода на мача.

Компани защити Нойер

Белгийският специалист не отправи критики към Нойер за грешката при първия гол. „Ману е достатъчно опитен. Той просто трябва да продължи напред и да покаже колко е добър“, каза Компани.

Треньорът заяви, че решението за отменения гол на Диас не трябва да бъде усложнявано допълнително. „Засадата си е засада“, коментира той и определи срещата като двубой, решен от детайли и милиметри.

След равенството Байерн остана с 11 точки, а Аугсбург събра 8. Компани подчерта, че футболистите му са показали характер след двете изоставания, но призова отбора да насочи вниманието си към следващия мач.

Източници: sportal.bg