Янаки Милев отпадна на полуфинал в Палермо

Янаки Милев отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Палермо. Националът на България за Купа „Дейвис“ загуби от четвъртия поставен в схемата представител на домакините Франческо Пасаро с 2:6, 1:6.

Мачът продължи 68 минути. Милев беше достигнал до тази фаза след пет поредни победи в турнира, включително два успеха в квалификациите.

17 точки за световната ранглиста

С достигането до полуфиналите българският тенисист заработи 17 точки за световната ранглиста. През тази седмица той заема 619-о място.

Следващото участие на Милев ще бъде на турнир от сериите „Чалънджър“ в Катания, Италия, през следващата седмица.

Източници: bnrnews.bg