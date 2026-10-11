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Янаки Милев отпадна на полуфинал в Палермо
  Тема: Български спортни успехи

Янаки Милев отпадна на полуфинал в Палермо

11 Октомври, 2026 06:57 453 1

  • янаки милев-
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  • франческо пасаро

Българският тенисист загуби от четвъртия поставен Франческо Пасаро с 2:6, 1:6. Милев спечели 17 точки за световната ранглиста

Янаки Милев отпадна на полуфинал в Палермо - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Янаки Милев отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Палермо. Националът на България за Купа „Дейвис“ загуби от четвъртия поставен в схемата представител на домакините Франческо Пасаро с 2:6, 1:6.

Мачът продължи 68 минути. Милев беше достигнал до тази фаза след пет поредни победи в турнира, включително два успеха в квалификациите.

17 точки за световната ранглиста

С достигането до полуфиналите българският тенисист заработи 17 точки за световната ранглиста. През тази седмица той заема 619-о място.

Следващото участие на Милев ще бъде на турнир от сериите „Чалънджър“ в Катания, Италия, през следващата седмица.

Източници: bnrnews.bg


Италия
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  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    Поредниа галфон се изложил като кифладжиа разбираш ли вобще нищо ново 🤣

    08:24 11.10.2026

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