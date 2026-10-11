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Стела предупреди Норис и Пиастри след сблъсъка в Сингапур

Стела предупреди Норис и Пиастри след сблъсъка в Сингапур

11 Октомври, 2026 08:26 489 0

  • формула 1-
  • макларън-
  • андреа стела-
  • ландо норис-
  • оскар пиастри

Шефът на Макларън заяви, че интересите на отбора трябва да са над личните амбиции на пилотите. Тимът спечели само една точка след инцидента в спринта

Стела предупреди Норис и Пиастри след сблъсъка в Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шефът на Макларън Андреа Стела предупреди Ландо Норис и Оскар Пиастри след сблъсъка между двамата съотборници в спринтовата надпревара за Гран При на Сингапур. Той заяви, че няма да приема поведение, при което личното его на пилот е поставено пред интересите на отбора.

Норис атакува Пиастри за четвъртото място в последната обиколка, но двата болида се докоснаха и се завъртяха. Британецът завърши осми, а Пиастри не стигна до финала. Така Макларън спечели само една точка в класирането при конструкторите вместо девет.

„Неприемливо е два болида на тима да се срещат на пистата“, каза Стела. По думите му това е основен принцип в начина, по който Макларън се състезава. След инцидента той е обсъдил случилото се и с двамата пилоти.

„Няма его, няма човек, който да е по-голям от интереса на отбора на Макларън във Формула 1“, заяви Стела пред Sky Sports. Той допълни, че на Норис и Пиастри е било напомнено какъв е приоритетът на тима, но в спринта този принцип не е бил спазен.

Стюардите не наказаха Норис

Стюардите не наложиха наказание на Норис за причиняване на сблъсъка. В решението си те посочиха, че и двамата пилоти са допринесли за инцидента.

Норис е заявил, че е очаквал Пиастри да му остави повече място. Британецът по-рано защити маневрата си като нормален опит за изпреварване, но след края на спринта каза пред италианското предаване на Sky, че е бил „смазан“ от случилото се. Пиастри е посочил, че е бил изненадан от атаката на съотборника си.

Инцидентът допълни трудния уикенд за Макларън. В квалификацията Норис зае пето място, а Пиастри остана седми. След спринта вниманието на отбора е насочено към неделното състезание за Гран При на Сингапур, където двамата пилоти ще трябва да избегнат нов вътрешен конфликт и да защитят интересите на тима.

Източници: bta.bg


Сингапур
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