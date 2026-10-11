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Верстапен търси първата си победа в Гран при на Сингапур
  Тема: Известни личности

Верстапен търси първата си победа в Гран при на Сингапур

11 Октомври, 2026 10:27 356 0

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Победата в спринта и полпозишънът поставят пилота на Ред Бул в най-силната му позиция досега на „Марина Бей“. Леклер, Хамилтън и Антонели ще стартират непосредствено зад него

Верстапен търси първата си победа в Гран при на Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Макс Верстапен (Ред Бул) получи най-добрата възможност в кариерата си да спечели за първи път Гран при на Сингапур. Четирикратният световен шампион ще стартира от полпозишън на „Марина Бей“, след като спечели квалификацията с време 1:31.373 минути. До него ще потегли Шарл Леклер (Ферари), който остана само на 0.054 секунди.

Първата редица дава на Верстапен (Ред Бул) контрол върху най-важната начална фаза на състезанието. На уличното трасе изпреварванията са ограничени, а позицията на старта традиционно има голямо значение. Нидерландецът вече спечели спринта в Сингапур, но това беше първата му победа на „Марина Бей“ в краткия формат. В деветте си досегашни участия той все още няма успех в основното състезание.

Спринтът промени сметката за Верстапен

Верстапен (Ред Бул) спечели 20-те обиколки за 39:48.162 минути. Люис Хамилтън (Ферари) завърши втори на 2.591 секунди, а Леклер (Ферари) допълни подиума на 16.871 секунди. Андреа Кими Антонели (Мерцедес) зае четвърта позиция и добави пет точки към актива си.

Спринтът се разви в полза на Верстапен (Ред Бул), след като Джордж Ръсел (Мерцедес) отпадна още в първата обиколка. Британецът беше начело в началото, но загуби контрол над автомобила си и не завърши. Така той остана без точки, докато съотборникът му Антонели увеличи преднината си в шампионата.

Антонели пази аванс, Ръсел започва от дъното

Антонели (Мерцедес) води в генералното класиране с 325 точки, докато Ръсел (Мерцедес) има 236. След спринта разликата между двамата е 89 точки. Италианецът ще стартира четвърти, зад Верстапен (Ред Бул), Леклер (Ферари) и Хамилтън (Ферари).

Ръсел (Мерцедес) се класира шести в квалификацията, но ще започне от последната редица заради наказание, свързано със смяна на компоненти от задвижващата система. Наказанието се отнася само за основното състезание. Тесните улици и близките стени на „Марина Бей“ правят възстановяването му до зоната на точките значително по-трудно в сравнение с писта, на която изпреварванията са по-чести.

„Сингапур ще бъде важен тест за разбирането ни и за устойчивостта ни като отбор“, заяви ръководителят на Мерцедес Тото Волф, коментирайки уикенда и ситуацията около Ръсел.

За Верстапен (Ред Бул) следва състезание, в което стартовата позиция, темпото в дългата дистанция и управлението на гумите ще решат дали първата му победа в спринта ще бъде последвана от първи успех и в Гран при на Сингапур. Леклер (Ферари) ще опита да използва предимството на старта от първата редица, а Хамилтън (Ферари) и Антонели (Мерцедес) ще бъдат непосредствено зад тях.

Гран при на Сингапур, 17-и кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира в 15:00 часа българско време.

Източници: sportal.bg, formula1.com


Сингапур
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