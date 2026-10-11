Алекс Николов с 21 точки, Лубе е на финал в Йези

Кучине Лубе Чивитанова се класира за финала на Йези Волей Къп след обрат срещу Сънтори Сънбърдс Осака. Италианският тим спечели с 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:20) в зала „ПалаТриколи“ в Йези, а българският национал Алекс Николов беше най-резултатен с 21 точки.

Лубе загуби първия гейм, но след това пое контрола върху мача. Основната разлика дойде от блокадата, където съставът на Джампаоло Медей реализира 14 точкови блока срещу само 3 за японския тим. Италианците имаха предимство и при директните точки от сервис – 5 срещу 2.

Алекс Николов поведе Лубе към обрат

Алекс Николов завърши срещата с 59% успеваемост в атака, четири блокади и един ас. Симеон Николов добави 6 точки, Давиде Гардини завърши с 9, а Матия Ботоло реализира 7.

Сънтори започна по-уверено и спечели първата част с 25:22. Във втория гейм Лубе поведе с 5:3 след сервис на Алекс Николов, а братята Николови помогнаха за увеличаването на преднината до 9:6. След изравняването при 12:12 италианският състав наложи по-висока ефективност в нападение и затвори частта с 25:18.

Третият гейм беше най-оспорван. Лубе водеше с 13:8, но Сънтори стигна до обрат при 18:17 след серия сервиси на Уасим Бен Тара. Блокадата отново върна инициативата на италианците, а ас на Антонин Климеш направи резултата 24:21. Алекс Николов приключи гейма с блокада за 25:22.

В четвъртата част Лубе бързо изгради преднина от 9:6. След два поредни блока и силна игра на мрежата италианският тим стигна до 16:10, а Алекс Николов записа ас за 17:10. Сънтори намали разликата до 20:16, но не успя да доведе мача до решителен гейм. Грешка от сервис на Читигой сложи край на двубоя при 25:20.

На финала чака Алианц Милано

В другия полуфинал Алианц Милано победи Олимпиакос Пирея с 3:1. Така финалът на турнира ще бъде изцяло италиански. В състава на Милано са бившите волейболисти на Лубе Санти Ордуна и Дави Тенорио, както и Филипо Бартолучи, който е преминал през школата на тима от Чивитанова. Двубоят между Лубе и Сънтори продължи 1 час и 54 минути и беше наблюдаван от 1500 зрители.

Преди полуфинала централният блокировач на Лубе Антонин Климеш определи срещата като първи сблъсък с японски съперник за него: „Не съм играл срещу японски отбор, мисля, че това е наистина интересен мач. Нямам търпение.“

Източници: sportal.bg, volleyball.it, marchesport.info