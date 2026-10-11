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Алкарас разкри защо се появи с мустак в Шанхай
  Тема: Известни личности

Алкарас разкри защо се появи с мустак в Шанхай

11 Октомври, 2026 14:10 849 1

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  • атp masters 1000

Новият външен вид е част от облог с треньорския щаб след титлата в Токио

Алкарас разкри защо се появи с мустак в Шанхай - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас се появи с оформен мустак на турнира ATP Masters 1000 в Шанхай заради облог със своя треньорски щаб. Испанецът обясни промяната след победата си с 6:3, 6:3 над аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.

Уговорката е била направена преди турнира в Токио. Ако Алкарас спечели надпреварата, всички от екипа му трябвало да си пуснат мустаци. Испанецът изпълни своята част от обещанието, след като триумфира в японската столица, а екипът му също прие новия външен вид.

„Винаги съм искал да стъпя на корта поне веднъж с мустак. Преди Токио си казахме: ако спечеля турнира, всички трябва да си пуснем мустаци“, обясни Алкарас.

След победата си над Серундоло тенисистът остави послание върху телевизионната камера: „Moustache team!“. По думите му идеята е просто повод за забавление и ще остане в сила през седмицата на турнира.

„Играя в Шанхай с мустака. Смеем се и просто се забавляваме с това. Така че той дойде, за да остане“, каза испанецът.

Алкарас продължава срещу Зизу Бергс

След убедителния си старт в Шанхай Алкарас ще се изправи срещу белгиеца Зизу Бергс в третия кръг. Чуждестранните медии също потвърдиха, че новият външен вид е свързан с обещанието, дадено от испанеца и неговия екип след титлата в Токио.

Източници: gong.bg, as.com, eurosport.es


Китай
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анджо

    0 0 Отговор
    Алкарас определено обича да се забавлява и в момента играе най интересния тенис.

    14:41 11.10.2026

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