Алкарас разкри защо се появи с мустак в Шанхай

Карлос Алкарас се появи с оформен мустак на турнира ATP Masters 1000 в Шанхай заради облог със своя треньорски щаб. Испанецът обясни промяната след победата си с 6:3, 6:3 над аржентинеца Хуан Мануел Серундоло.

Уговорката е била направена преди турнира в Токио. Ако Алкарас спечели надпреварата, всички от екипа му трябвало да си пуснат мустаци. Испанецът изпълни своята част от обещанието, след като триумфира в японската столица, а екипът му също прие новия външен вид.

„Винаги съм искал да стъпя на корта поне веднъж с мустак. Преди Токио си казахме: ако спечеля турнира, всички трябва да си пуснем мустаци“, обясни Алкарас.

След победата си над Серундоло тенисистът остави послание върху телевизионната камера: „Moustache team!“. По думите му идеята е просто повод за забавление и ще остане в сила през седмицата на турнира.

Алкарас продължава срещу Зизу Бергс

„Играя в Шанхай с мустака. Смеем се и просто се забавляваме с това. Така че той дойде, за да остане“, каза испанецът.

След убедителния си старт в Шанхай Алкарас ще се изправи срещу белгиеца Зизу Бергс в третия кръг. Чуждестранните медии също потвърдиха, че новият външен вид е свързан с обещанието, дадено от испанеца и неговия екип след титлата в Токио.

Източници: gong.bg, as.com, eurosport.es