Серина Уилямс получи Barbie с емблематичния си екип

Серина Уилямс получи специално признание от Mattel с кукла Barbie, вдъхновена от една от най-емблематичните победи в кариерата ѝ. Играчката е представена на Световния ден на момичетата – 11 октомври, а самата Уилямс реагира с лично послание към дъщеря си.

„Вижте какво най-накрая е тук! Това е куклата Barbie на Серина Уилямс. Дъщеря ми току-що започна да играе с Barbie и нямам търпение да играя с нея заедно“, заяви американската тенисистка.

Куклата е облечена с екипа, който Уилямс носи при триумфа си на Australian Open през 2005 г. На финала в Мелбърн тя побеждава сънародничката си Линдзи Дейвънпорт и печели седмата си титла от Големия шлем на сингъл.

Екипът от победата в Мелбърн

Изборът на визията не е случаен. Победата идва след продължителна травма на корема, получена през 2004 г., и след сезон, в който Уилямс за първи път от 2001 г. не печели титла от Големия шлем.

„Не, ние не се отказваме. Все още сме тук“, казва Уилямс през януари 2005 г. Тогава тя допълва, че не е нужно да спечели Australian Open, за да доказва нещо, защото знае, че е сред най-добрите тенисистки.

В крайна сметка тя печели турнира, а до последния си триумф от Големия шлем през 2017 г. добавя още 17 титли на сингъл. Общо в кариерата си Уилямс има 23 титли от Големия шлем на сингъл, 14 на двойки и четири олимпийски златни медала.



Снимка: Официална страница на Серина Уилямс в Инстаграм

Послание към момичетата

В изявление, споделено с USA TODAY Sports, Уилямс казва, че като дете рядко е виждала момичета, на които да бъде казвано, че няма граници пред това, което могат да постигнат.

Искам всяко момиче, което играе с тази кукла, да вижда възможности – не само в мен, но и в себе си.

По думите ѝ куклата има стойност, защото представя възможността едно момиче да мечтае мащабно, да работи усърдно, да избере различна посока, да преодолява бариери и да стане каквото пожелае.

Източници: sportnieuws.nl