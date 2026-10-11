Румениге: Стартът на Юрген Клоп не е желаното начало

Началото на Юрген Клоп начело на германския национален отбор не отговори на очакванията, смята Карл-Хайнц Румениге. След първите четири мача Германия има една победа, две равенства и една загуба.

„Това не е резултатът, който обществото е очаквало“, заяви Румениге в интервю за ran. Европейският шампион от 1980 г. уточни, че все още не иска да прави окончателна оценка на новия селекционер, тъй като става дума за начало на промяна в националния отбор.

Загубата от Гърция е основното разочарование

Румениге определи поражението от Гърция в Аугсбург като особено неприятно. В същото време той отбеляза, че вторият състав, използван от Клоп, е показал добри моменти, въпреки че треньорът заложи на различни групи футболисти в първата си пауза за националните отбори.

Клоп работи с два различни състава и даде възможност на няколко дебютанти. Румениге заяви, че не е виждал подобен подход досега, но допуска, че чрез него селекционерът може да е намерил начин да промени посоката на Бундестима.

„Трябва да проявим голямо търпение“, призова Румениге.

Според него новият стил може да помогне на Германия да се върне към по-добри резултати. Бившият нападател обаче подчерта, че успехът в момента липсва и това трябва да бъде отчетено без прикриване на проблемите.

Следващите изпитания са през ноември

Румениге заяви, че пожелава на Клоп да постигне успех с промените в националния отбор. Кризата около Германия след световното първенство през 2018 г. го е разочаровала, а новият селекционер ще разполага с няколко седмици, за да анализира представянето на привлечените футболисти.

Следващите мачове на Германия са от Лигата на нациите. На 13 ноември от 20:45 часа Бундестимът ще гостува на Сърбия, а на 16 ноември по същото време ще приеме Нидерландия. Именно тези срещи трябва да покажат дали новият подход на Клоп ще доведе до по-добри резултати.

Източници: sportbild.bild.de