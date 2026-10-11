Верстапен спечели за първи път Гран при на Сингапур

Макс Верстапен (Ред Бул) спечели за първи път в кариерата си Гран при на Сингапур във Формула 1. Нидерландецът записа втора поредна победа, след като контролира състезанието с едно спиране в бокса и завърши с гуми медиум в последния си престой на трасето.

Преди старта Верстапен определи надпреварата като специална за него. „Това е тази, която исках“, заяви пилотът на Ред Бул, след като спечели и полпозишъна в квалификацията. Победата му сложи край на дългото чакане за успех по улиците на Марина Бей.

Льоклер избра различна стратегия

Шарл Льоклер (Ферари) завърши втори, на малко над седем секунди зад победителя. Пилотът на Ферари заложи на две спирания в бокса и използва меки гуми в заключителната част, но не успя да стопи напълно разликата до Верстапен.

Трети остана Андреа Кими Антонели (Мерцедес). Италианецът се възползва от свежите си меки гуми в края и изпревари Ландо Норис (Макларън) и съотборника си Люис Хамилтън (Ферари). Антонели записа и най-бързата обиколка в челото с време 1:36.352 минути.

Хамилтън загуби позиции в края

Норис завърши четвърти, а Хамилтън остана пети. Седемкратният световен шампион допусна грешка и излезе от трасето във втория завой малко преди финала. Освен това пилотът на Ферари изпита сериозни затруднения с износените гуми и беше изпреварен от Антонели и Норис.

Оскар Пиастри (Макларън) зае шестото място, следван от Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс), Нико Хюлкенберг (Ауди), Джордж Ръсел (Мерцедес) и Исак Хаджар (Ред Бул). Ръсел стигна до зоната на точките след силно възстановяване в хода на състезанието.

Победата е втора поредна за Верстапен след успеха му в предишния кръг и идва в първото издание на Гран при на Сингапур за него, в което той пресича финала като победител. Следващото състезание от календара е Гран при на Съединените щати, което ще се проведе от 23 до 25 октомври 2026 г.

Източници: gong.bg, formula1.com