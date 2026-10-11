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Лацио победи Монца и се изравни с Интер на върха
  Тема: Известни личности

Лацио победи Монца и се изравни с Интер на върха

11 Октомври, 2026 19:47 410 0

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Тимът от Рим спечели с 3:1, а Валентин Антов остана неизползвана резерва за гостите

Лацио победи Монца и се изравни с Интер на върха - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Лацио победи Монца с 3:1 на „Олимпико“ в Рим и се изравни с Интер на върха в италианската Серия А. След шестия кръг двата отбора имат по 16 точки. За състава от Рим това е пета победа от началото на сезона. Монца остана с 4 точки.

Домакините започнаха силно и откриха резултата още в 3-ата минута. Нуно Таварес (на снимката) се разписа за 1:0, а в 23-ата минута Густав Исаксен удвои преднината на Лацио. Португалският защитник отбеляза първия си гол за клуба от дълъг период насам.

Задачата на Монца стана още по-трудна в 35-ата минута, когато Лоренцо Лукези беше отстранен с директен червен картон. Гостите останаха с човек по-малко, но успяха да се върнат в мача веднага след почивката.

Саба Гогличидзе намали изоставането на Монца в 46-ата минута след изпълнение на ъглов удар. В следващите минути гостите създадоха няколко положения за изравняване, въпреки че играеха в намален състав. Лацио обаче запази преднината си.

Крайният резултат беше оформен в 87-ата минута. Андреа Пинамонти вкара третия гол за домакините и сложи край на интригата. Българският защитник Валентин Антов остана на резервната скамейка и не се появи в игра за Монца.

Лацио продължава към Ювентус

Следващият мач на Лацио в първенството е гостуване на Ювентус на 18 октомври. Монца ще търси възможност да прекъсне серията си от загуби в следващия кръг.

В друг двубой от шестия кръг Болоня победи Лече с 2:1 като гост. Рикардо Орсолини даде преднина на Болоня в 17-ата минута, Амар Ахмед Фатах изравни в 64-ата, а Джей Енем донесе успеха на гостите в 75-ата минута.

Източници: bta.bg, ansa.it


Италия
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