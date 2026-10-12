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Гиздол започна с победа, Младенов посочи грешките

Гиздол започна с победа, Младенов посочи грешките

12 Октомври, 2026 05:06 744 0

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  • първа лига

ЦСКА победи ЦСКА 1948 с 3:2 в дебюта на германския треньор. Двата тима дадоха различни оценки за обрата в Бистрица

Гиздол започна с победа, Младенов посочи грешките - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА започна престоя на Маркус Гиздол начело на отбора с победа с 3:2 срещу ЦСКА 1948 в Бистрица. Гостите водеха с 2:0 на почивката, домакините изравниха след паузата, но Бруно Жордао вкара решаващия гол в 90-ата минута. Капитанът на ЦСКА се разписа два пъти в мача, а другото попадение беше дело на Йоанис Питас.

За ЦСКА 1948 точни бяха Елиас Франко в 55-ата минута и Атанас Илиев в 68-ата. Така тимът на Гиздол изпусна аванс от два гола, но стигна до успеха в края на срещата.

Гиздол: Има още много работа

Германският треньор остана доволен от резултата, но отчете, че отборът му е позволил на съперника да се върне в мача.

„В началото показахме добро представяне, особено през първата част. Само забравихме да вкараме трети гол. Има още много работа пред нас. Работим от една седмица заедно и се опитахме да променим стила. В края на краищата резултатът е перфектен“, заяви Гиздол.

Той определи победата като „много добра първа стъпка“ и призова за търпение, тъй като оценките за работата му все още са преждевременни. „Ще ставаме по-добри, нуждаем се от време“, каза треньорът на ЦСКА.

Гиздол съобщи още, че Гбамен има контузия и не е ясно кога ще бъде готов. Мартино не е бил напълно възстановен и по тази причина треньорският щаб е решил да не рискува с включването му.

Следващият фокус за ЦСКА ще бъде Монако. „Монако е много добър отбор, но аз съм много щастлив днес. Просто трябва да се насладим. Фокусът върху Монако ще бъде от утре“, каза Гиздол.

Младенов: Бяхме наказани за индивидуални грешки

Треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов оцени като недостатъчно добро началото на мача, но посочи реакцията на своя отбор след почивката.

„Не започнахме мача, както ни се искаше. След направените промени играхме така, както искам да виждам отбора във всеки мач. Допуснахме индивидуални грешки при головете им през първото полувреме. След почивката успяхме да отговорим на динамиката и агресията“, заяви Младенов.

Според него ЦСКА 1948 е показал характер, въпреки че е изоставал в резултата, но третото попадение на ЦСКА в края е лишило домакините от точка.

Младенов добави, че щабът му е наясно с компонентите, които трябва да бъдат подобрени. Той каза още, че отборът е бил добре разузнал съперника, но грешките са довели до загубата. Треньорът увери, че ЦСКА 1948 няма да подценява следващия си противник в турнира за Купата на България.

Източници: bta.bg


София / България
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