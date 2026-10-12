Официално откриват обновената база на „Бончук“ на годишнината от победата над Байерн Мюнхен

Председателят на Управителния съвет на Марек Ивайло Паргов говори по важни за клуба теми след мача с Берое (3:2). Паргов съобщи, че официалното откриване на обновената база на „Бончук“ ще стане на 2 ноември. Датата не е случайно избрана. Тогава е годишнината от грандиозната победа на Марек над германския колос Байерн Мюнхен. На 2 ноември 1977 г. отборът от Дупница (тогава Станке Димитров) побеждава баварците с 2:0 в мач от турнира за Купата на УЕФА.

Ето какво каза Ивайло Паргов:

„Искам да отбележа това, което направиха кметът Първан Дангов и, разбира се, заместник-кметът Бойко Христов. Сега виждате на стадиона една прекрасна писта. Вече имаме и един прекрасен изкуствен терен (Шмиргело). Трябва да видите какво се случи последните три месеца. Благодарение на тези хора този град има наистина приветлив и хубав стадион. Всеки гостуващ отбор идва и първите им думи са: „Браво, момчета, вие сте направили нещо прекрасно“. Не ние, Община Дупница го направи, ние сме само ползватели. Ние нещо ако можем да помогнем, е добре.

На 2 ноември, понеделник, който е неучебен, но работен ден, от 15 часа официално ще се открие цялата база. Избрали сме тази паметна дата, защото знаете 2 ноември какво представлява за дупничани. Ще се проведат лекоатлетически състезания, ще има мачове на децата и юношите на изкуствения терен. Ще дойдат и ветераните на Славия да изиграем един мач. Благодаря на отбора на „белите“, че откликнаха. Ще поканя всички ветерани на Марек от легендарния отбор официално да открием цялата база. Защото не говорим само за стадион, говорим за база. Хората от Общината направиха база, която за нас е нещо безценно. Още отсега каня всички фенове да дойдат на този празник. Хубаво е, когато публиката се завръща. Като виждат какви са условията и какво се прави от Общината, и на тях им е по-приятно. Имаме и приятели, които се опитват да ни помогнат. Надявам се оттук насетне хубавите неща да се случват постоянно на този стадион.

Имаше и хубавите моменти в мача, визирам трите гола и доста създадени положения. Но имаше и безумни грешки в защита, които до последно държаха Анжело и момчетата в шах какво ще се случи. Тези неща трябва да ги изчистим, но мисля, че ако направим още няколко победи, отборът ще се стабилизира чисто психологически. Имаме достатъчно опитни футболисти и можеше последните минути да не бъдат толкова кризисни. Но най-важна е победата, поздравявам футболистите и треньора.

Поздравявам и Берое, които са изключително стойностен отбор като ръководство, а и като държание. Сега си събраха отпадъците, за първи път виждам отбор да си събере боклука от съблекалнята. Нещо, което наистина им прави чест, но те са отбор, който дълги години е бил в елита, нормално е да имат такова възпитание. Поинтересувах се и за момчето от Берое, което си извади рамото. Можеше и ние да му окажем по-адекватна помощ. Надявам се при следващ случай нещата да се случват по-бързо, защото знам какво е да се извади рамо. Момчето го видях поне 10 минути тук и не беше ОК, но всичко ще се оправи“, каза Паргов.