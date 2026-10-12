Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хулио Веласкес записа победа №50 начело на Левски

Хулио Веласкес записа победа №50 начело на Левски

12 Октомври, 2026 06:45 441 1

  • хулио веласкес-
  • левски-
  • футбол

Цифрите обаче не са всичко, колкото и добре да звучат

Хулио Веласкес записа победа №50 начело на Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес записа победа №50 начело на отбора при успеха с 2:0 над Черно море на "Тича".

"Хулио Веласкес достигна кота 50 победи начело на Левски. При това само за 84 двубоя!

Цифрите обаче не са всичко, колкото и добре да звучат. Истинското признание е радостта в очите на хората и искрената любов, която те показват към своя треньор, независимо в кое кътче на света играе „Левски“.

Благодарим ви, г-н Веласкес! Уверени сме, че най-доброто тепърва предстои!", написаха от клуба.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Циник

    0 0 Отговор
    Да мууу е честито!

    07:24 12.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове