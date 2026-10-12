Хулио Веласкес записа победа №50 начело на Левски

Треньорът на Левски Хулио Веласкес записа победа №50 начело на отбора при успеха с 2:0 над Черно море на "Тича".
"Хулио Веласкес достигна кота 50 победи начело на Левски. При това само за 84 двубоя!
Цифрите обаче не са всичко, колкото и добре да звучат. Истинското признание е радостта в очите на хората и искрената любов, която те показват към своя треньор, независимо в кое кътче на света играе „Левски“.
Благодарим ви, г-н Веласкес! Уверени сме, че най-доброто тепърва предстои!", написаха от клуба.
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1 Циник
07:24 12.10.2026