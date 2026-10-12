Хулио Веласкес записа победа №50 начело на Левски

Фицо за дизеловата сделката на Тръмп с Путин: А ние в ЕС ще купуваме литъра по три евро...

Премиерът на Словакия Роберт Фицо определи ръководството на Европейския съюз като „наивно“ заради договореността между САЩ и Русия за увел ...