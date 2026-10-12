Край на съдебната война в щангите: Асен Златев официално поема БФВТ

Дългогодишната юридическа блокада в Българската федерация по вдигане на тежести (БФВТ) окончателно приключи, след като и последният клуб оттегли жалбата си срещу изборното събрание от края на 2025 г., съобщава в. „Сега“. Това отваря пътя пред новоизбрания президент – олимпийския шампион от Москва 1980 Асен Златев, да влезе официално в длъжност и да разблокира работата на централата.

Битката за управлението започна през декември 2025 г., когато Златев бе избран с мнозинство, но три клуба, близки до предишното ръководство на Стефан Ботев, оспориха избора в съда. След оттеглянето на първите две жалби, последната пречка бе искът на сливенския клуб „Христо Бъчваров“. Неговият председател Пламен Братойчев обаче потвърди, че след обща среща между клубовете е взето решение томахавките да бъдат заровени, за да може федерацията да започне нормално функциониране.

Паралелно с това Стефан Ботев предстои да внесе искане за обявяване в несъстоятелност поради натрупани задължения – стандартна процедура, предприета и от Антон Коджабашев през 2024 г., с цел защита от бъдещи съдебни claims.

Развръзката идва в изключително важен момент – само две седмици преди старта на Световното първенство по вдигане на тежести в Нинбо, Китай (27 октомври – 8 ноември). Оттеглянето на исковете позволява на БФВТ да получи полагащото се държавно финансиране от Министерството на младежта и спорта и да осигури спокойната подготовка и участие на националните състезатели.