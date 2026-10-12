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Бергс изхвърли Алкарас от Мастърса в Шанхай

Бергс изхвърли Алкарас от Мастърса в Шанхай

12 Октомври, 2026 19:35 651 1

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Белгиецът спечели с 7:5, 7:6 и продължава към осминафиналите на турнира

Бергс изхвърли Алкарас от Мастърса в Шанхай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Зизу Бергс поднесе голямата изненада на Мастърса в Шанхай, след като отстрани Карлос Алкарас още на 1/16-финалите. Белгиецът спечели срещу шампиона от Токио с 7:5, 7:6(4) в мач, продължил над два часа.

Първият сет премина през размяна на пробиви в средата на частта. Бергс стигна до решаващ брейк в 11-ия гейм и затвори сета със 7:5.

Във втората част двамата задържаха подаванията си до 11-ия гейм, когато белгиецът отново проби. Алкарас реагира веднага и направи рибрейк, за да изравни резултата и да стигне до тайбрек. В него Бергс запази концентрация и спечели със 7:4.

39-ият в световната ранглиста Бергс завърши срещата с девет аса, една двойна грешка и 24 уинъра. Той загуби само 10 точки на първи сервис. Алкарас записа 16 печеливши удара.

В следващия кръг белгиецът ще срещне победителя от двубоя между Томи Пол и Валентен Вашеро.

В долната половина на схемата вече е оформен и осминафиналът между Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Медведев преодоля Далибор Свърчина, а Циципас отстрани 11-ия поставен Тейлър Фриц в три сета.

Другият потвърден осминафинал в тази част на схемата е между Каспер Рууд и Феликс Оже-Алиасим.


Китай
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  • 1 дядо дръмпи

    0 0 Отговор
    Алкарас играе много силно близо до гениално ,но в този мач се видя ясно ,че китката на ударната ръка не е въстановена.първият му сервис бе с около 14км по слаб от този на Бергс.играта бе почти равностойна с малък превес алкарас ,но в решаващите моменти му изневери психиката.НЕРВНОСТ!нещо като играта на Вашро с томи пол!

    20:35 12.10.2026

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