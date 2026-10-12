Новини
Спорт »
Бг футбол »
Тарторът на сектор "Г" Иван Велчев изригна срещу Любослав Любомиров: Некадърник, поръчково съдийство срещу ЦСКА

Тарторът на сектор "Г" Иван Велчев изригна срещу Любослав Любомиров: Некадърник, поръчково съдийство срещу ЦСКА

12 Октомври, 2026 19:52 788 7

  • иван велчев-
  • кюстендилеца-
  • цска-
  • любослав любомиров-
  • скандал-
  • първа лига

Фенският тартор застана категорично зад ръководството

Тарторът на сектор "Г" Иван Велчев изригна срещу Любослав Любомиров: Некадърник, поръчково съдийство срещу ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Скандалът около съдийството в мача на ЦСКА ескалира с гневна намеса от трибуните. Лидерът на агитката от сектор "Г" Иван Велчев излезе с остра позиция след като от "Българска армия" внесоха официална жалба с искане пернишкият арбитър Любослав Любомиров да бъде лишен от права завинаги.

Фенският тартор застана категорично зад ръководството на 31-кратните шампиони и обвини рефера в умишлени грешки срещу "червените" в срещата с тима от Бистрица.

"Един от най-големите некадърници, които съм виждал във футбола, е съдията Любомиров. Абсолютно тенденциозно и поръчково съдийство във вреда на ЦСКА. Такива индивиди не трябва да се доближават до футболен терен", написа Велчев в социалната мрежа.

Към поста си той добави и видео компилацията, публикувана от клуба, на която се виждат оспорваните отсъждания, ощетили ЦСКА.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    8 0 Отговор
    Найденов дали не е почерпил съдията.

    19:56 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 защо

    7 5 Отговор
    авате трибуна на лумпени

    20:08 12.10.2026

  • 4 Айдеееее,

    2 7 Отговор
    И тоя примат се изказа. Малко се връща времето на Стойчо директивата. Все нещо ви пречи!

    20:24 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове