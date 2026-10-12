Тарторът на сектор "Г" Иван Велчев изригна срещу Любослав Любомиров: Некадърник, поръчково съдийство срещу ЦСКА

Скандалът около съдийството в мача на ЦСКА ескалира с гневна намеса от трибуните. Лидерът на агитката от сектор "Г" Иван Велчев излезе с остра позиция след като от "Българска армия" внесоха официална жалба с искане пернишкият арбитър Любослав Любомиров да бъде лишен от права завинаги.

Фенският тартор застана категорично зад ръководството на 31-кратните шампиони и обвини рефера в умишлени грешки срещу "червените" в срещата с тима от Бистрица.

"Един от най-големите некадърници, които съм виждал във футбола, е съдията Любомиров. Абсолютно тенденциозно и поръчково съдийство във вреда на ЦСКА. Такива индивиди не трябва да се доближават до футболен терен", написа Велчев в социалната мрежа.

Към поста си той добави и видео компилацията, публикувана от клуба, на която се виждат оспорваните отсъждания, ощетили ЦСКА.