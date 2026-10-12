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Елизара Янева с обрат в Майорка
  Тема: Български спортни успехи

Елизара Янева с обрат в Майорка

12 Октомври, 2026 20:02 514 0

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Поставената под №7 българка победи Дженифър Руджери с 1:6, 7:6(3), 6:1. Във втория кръг я очаква мач с Дария Йесипчук или Карол Моне

Елизара Янева с обрат в Майорка - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Елизара Янева започна с победа участието си на турнира от сериите УТА 125 в Майорка. Поставената под №7 българка се наложи над италианката Дженифър Руджери с 1:6, 7:6(3), 6:1 в мач, продължил малко повече от два часа.

Първата ракета на България в женския тенис имаше труден старт. Руджери спечели първите четири гейма, а след това затвори първия сет с 6:1.

Италианката поведе с 2:0 и във втория сет, но Янева реагира с три поредни спечелени гейма. Българката стигна до аванс от 5:3 и беше близо до изравняването на резултата, но допусна Руджери да върне пробива и да доведе сета до тайбрек.

В него Янева игра по-стабилно и го спечели със 7:3 точки. Така мачът влезе в решаващ трети сет, в който българката пое контрола и не остави възможност на съперничката си да се върне в срещата. Янева затвори частта с 6:1 и оформи крайния обрат.

Във втория кръг Елизара Янева ще срещне победителката от двубоя между украинската квалификантка Дария Йесипчук и французойката Карол Моне. Турнирът в Майорка се провежда на клей, а основната схема включва 32 състезателки.


Испания
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