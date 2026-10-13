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Карлос Алкарас е №1 на ретур през тази година

Карлос Алкарас е №1 на ретур през тази година

13 Октомври, 2026 08:30 493 4

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Най-забележителният аспект от представянето на Алкарас е разликата между цялостния му сезонен показател и формата му след завръщането от контузията на китката

Карлос Алкарас е №1 на ретур през тази година - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас продължава да показва защо е един от най-доминантните тенисисти в света, оглавявайки класацията на ATP Tour по процент спечелени геймове на ретур през 2026 година. Испанецът заема първото място в света по този показател за целия сезон със средна успеваемост от 31,7% според официалните данни на Infosys ATP Stats.

Най-забележителният аспект от представянето на Алкарас е разликата между цялостния му сезонен показател и формата му след завръщането от контузията на китката. След над пет месеца извън корта, започнати през април в Барселона и приключили с завръщането му на Откритото първенство на САЩ през август, ефективността му на ретур се изкачи до впечатляващите 32,9%.

В първите си 11 мача след продължителната пауза световният №3 спечели почти една трета от сервиз геймовете на своите съперници (32,9%), надминавайки както показателя си за целия сезон (31,7%), така и средния си показател в кариерата, който възлиза на 31,1%.

Постижението на испанеца придобива още по-голяма стойност, когато се постави в исторически контекст. В историята на мъжкия тенис само двама играчи са успявали да поддържат над 33% спечелени геймове на ретур в рамките на цялата си кариера — Гилермо Кория (35,2%) и Рафаел Надал (33,4%). С настоящите си показатели след завръщането, Алкарас се доближава до тези исторически стойности.

Статистиката показва, че откакто се завърна на корта, Карлос Алкарас е пробил началния удар на противниците си поне два пъти във всеки един от изиграните си мачове. Освен това той е спечелил 35,8% от точките при първи ретур и 54% при втори ретур, реализирайки 44,4% от възможностите си за пробив. Тази постоянна успеваемост му осигури и титлата на турнира в Токио (ATP 500), утвърждавайки ретура му като едно от най-страховитите оръжия в тура.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Казанлъшкия":

    Хубава работа, ама....
    Неслучайно са го казали хората.

    08:38 13.10.2026

  • 3 в кратце

    0 0 Отговор
    Карлос Алкатрас е голям талант в тениса.

    08:43 13.10.2026

  • 4 ристю

    1 0 Отговор
    Бръснат и с къса коса е по-прилежен. С дългата коса има женски вид.

    08:44 13.10.2026

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