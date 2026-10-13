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Ръководители на клубове от Висшата лига вече обсъждат изхвърлянето на Ман Сити с незабавен ефект

Ръководители на клубове от Висшата лига вече обсъждат изхвърлянето на Ман Сити с незабавен ефект

13 Октомври, 2026 12:00 722 1

  • манчестър сити-
  • висша лига-
  • футбол

Според правилата на Премиър лийг изключването на клуб е сред възможните санкции при доказани нарушения, но подобно решение изисква подкрепата на необходимото мнозинство

Ръководители на клубове от Висшата лига вече обсъждат изхвърлянето на Ман Сити с незабавен ефект - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководители на клубове от Премиър лийг вече обсъждат възможността Манчестър Сити да бъде изваден от първенството с незабавно действие заради финансовите нарушения, за които беше признат за виновен. Според вестник „Индипендънт“ представител на клуб от елита е определил ситуацията като „абсурдна“, предупреждавайки, че тя може да прерасне в „бунт“. По информация на изданието ръководители вече са разменяли съобщения помежду си, за да обсъдят дали да бъде поискано незабавно отстраняване на „гражданите“ и дали 15 от останалите клубове биха подкрепили подобно предложение.

Според правилата на Премиър лийг изключването на клуб е сред възможните санкции при доказани нарушения, но подобно решение изисква подкрепата на необходимото мнозинство. Въпреки че се обсъжда възможността за гласуване, подобен сценарий засега изглежда малко вероятен заради разногласията между клубовете.

Независима комисия постанови, че Манчестър Сити е виновен по общо 114 от 115 обвинения за сериозни финансови нарушения, включително предоставяне на неточна информация и неспазване на задълженията за съдействие на разследването между 2009 и 2018 година. „Гражданите“ категорично оспорват заключенията и на 1 октомври подадоха жалба относно заключенията. Предстои разглеждането ѝ от независим апелативен състав, а след приключването на процедурите трябва да бъде определена и евентуалната санкция от нов независим орган. Сред възможните наказания са отнемане на точки, глоби и изключване от Премиър лийг, но засега няма окончателно решение за конкретна мярка.


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  • 1 Бай Пешо

    0 0 Отговор
    Още преди няколко години трябваше да ги изхвърлят от ВЛ тия измамници.

    12:39 13.10.2026

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