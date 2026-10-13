Формула 1 се завръща в Африка с Гран при на Руанда

Формула 1 ще се завърне на африканския континент през 2030 г., след като ръководството на шампионата е постигнало споразумение с Руанда за организирането на състезание в рамките на следващите десет години. Това ще бъде първият старт от най-престижния автомобилен шампионат в Африка от 1993 г. насам.

Плановете предвиждат новото трасе да бъде изградено в района на Бугесера, на около 40 километра южно от столицата Кигали. Съоръжението трябва да бъде готово навреме за дебюта на страната в календара на Формула 1 през 2030 г.

Проектът е замислен така, че да използва особеностите на местния терен. Естествените наклони и денивелацията в района ще бъдат включени в конфигурацията на пистата, за да се създаде предизвикателно трасе както за пилотите, така и за отборите. Предвижда се също съоръжението да предлага добри условия за зрителите, които ще могат да наблюдават състезанието от различни позиции около трасето.

Историческа стъпка за Формула 1

Завръщането в Африка е част от дългосрочната стратегия на Формула 1 да разширява географския обхват на шампионата. С включването на Руанда в календара спортът ще има състезания на всички населени континенти – важна стъпка в стремежа му да достигне до още повече фенове по света.

Изпълнителният директор на Формула 1 Стефано Доменикали определи споразумението като историческо събитие. Той подчерта, че провеждането на състезание в Руанда ще позволи на шампионата да се доближи до нова публика и да засили присъствието си в Африка.

По думите му включването на страната в календара в началото на следващото десетилетие ще означава, че Формула 1 ще се състезава на всеки населен континент.

Руанда приветства домакинството на Гран при

Президентът на страната Пол Кагаме също изрази удовлетворението си от постигнатото споразумение. Той подчерта, че за Руанда е чест да приеме състезание от световния шампионат и да даде възможност на африканските почитатели да се докоснат отблизо до един от най-популярните спортове в света.

Кагаме обърна специално внимание на младите фенове на континента, които проявяват интерес към автомобилните състезания. Според него домакинството на Гран при ще бъде възможност за повече хора да преживеят атмосферата на Формула 1 на живо.

Край на 37-годишното отсъствие

Последното състезание от Формула 1 на африканска земя се проведе през 1993 г. на пистата „Кялами“ в Южна Африка. Оттогава шампионатът не е организирал кръг на континента, въпреки периодичните разговори за възможно завръщане.

С договора с Руанда Формула 1 прави конкретна крачка към реализирането на тази цел. Ако проектът бъде завършен според планирания график, през 2030 г. страната ще приеме първото африканско състезание от 37 години насам.

Предстои изграждането на новото трасе и подготовката на необходимата инфраструктура, преди Руанда да посрещне пилотите, отборите и феновете на Формула 1.