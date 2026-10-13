Гриша Ганчев: Българската борба е достигнала невиждано дъно, няма накъде повече

Гриша Ганчев отправи остри критики към състоянието на българската борба дни преди извънредното Общо събрание на федерацията, което ще се проведе тази събота. На пресконференцията присъстваха още кандидатът за президент на Българската федерация по борба Тодор Ангелов, както и легендарните състезатели Валентин Йорданов и Армен Назарян.

Бившият собственик на ЦСКА определи ситуацията в спорта като изключително тежка и изрази недоволството си от действията на настоящото ръководство. Според него българската борба се намира в критичен момент, а предстоящото събрание ще даде възможност на клубовете да решат в каква посока да продължи развитието ѝ.

„Нашият спорт е достигнал невиждано дъно, няма накъде повече“, заяви Ганчев в началото на изказването си. Той коментира и публикуваната позиция на сайта на федерацията, свързана с клуба ЦСКА, като постави под съмнение мотивите за нея и отправи критики заради споменатите действия срещу клуба.

Ганчев призова представителите на клубовете да преценят внимателно избора си на предстоящото Общо събрание. По думите му българската борба не бива да бъде управлявана чрез конфликти, а спортистите трябва да получават равни възможности за развитие.

Ганчев защити Валентин Йорданов и Армен Назарян

По време на пресконференцията Ганчев се обърна и към журналистите с призив да дадат думата на Валентин Йорданов и Армен Назарян, които определи като личности с огромен принос към българския спорт.

Той подчерта, че Йорданов се е върнал, за да помогне на борбата, която е изиграла ключова роля в изграждането му като спортист и личност. Ганчев изрази недоумение от обстановката във федерацията и заяви, че спортът трябва да бъде отделен от политическите интереси.

Бившият собственик на ЦСКА коментира и финансовото състояние на борбата, като определи средствата, с които разполага федерацията, като крайно недостатъчни. Според него са необходими по-добри условия и по-ясна стратегия, за да могат състезателите да се подготвят пълноценно за големите международни турнири.

„Заради болни хора не участват тези деца“

Ганчев разкри и как би подкрепил Тодор Ангелов, ако той бъде избран за президент на федерацията. Той разказа за среща с представители на борцовата общност в Тетевен, на която е обсъдил проблемите в спорта и отражението им върху състезателите.

Според него продължаващите конфликти вредят най-вече на младите борци, чиято спортна кариера е кратка и не бива да бъде поставяна под риск заради разногласия между ръководители и клубове.

„Заради болни хора не участват тези деца“, заяви Ганчев, коментирайки отсъствието на състезатели от важни първенства. Той изрази съжаление за отношението към спортистите и подчерта, че след подобни ситуации е разбираемо някои от тях да обмислят отказване.

Ганчев засегна и темата за подготовката на националните състезатели. Той даде пример с представянето им на Европейското първенство и постави въпроса какви резултати могат да бъдат постигнати без продължителна централизирана подготовка. Според него успехите на борците показват, че индивидуалната работа и подготовката с личните треньори също имат съществено значение.

В изказването си той защити и специалиста Борислав Величков, като осъди подигравателните коментари по негов адрес. Ганчев използва ироничен тон, за да подчертае, че качествата на един треньор трябва да се оценяват според професионалните му умения, а не според външния му вид.

Предстоящото извънредно Общо събрание на 17 октомври се очертава като важен момент за бъдещето на Българската федерация по борба. Кандидатурите за президентския пост са на Тодор Ангелов и Мирослав Гочев, а изборът на клубовете ще определи посоката на управление в период на сериозно напрежение в спорта.