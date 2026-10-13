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Дениз Данев спечели европейска титла по вдигане на тежести в Албания

Дениз Данев спечели европейска титла по вдигане на тежести в Албания

13 Октомври, 2026 21:12 438 0

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Българският тежкоатлет триумфира в категория до 60 кг

Дениз Данев спечели европейска титла по вдигане на тежести в Албания - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дениз Данев заслужи европейската титла по вдигане на тежести на шампионата до 20 и до 23 години в Дуръс, Албания. Българският тежкоатлет триумфира в категория до 60 кг при по-големите. Състезателят на Радослав и Кръстина Атанасови в клуб ТСК – Русе се окичи със златното отличие в двубоя, след като събра 263 кг (118+145).

Данев беше трети след изхвърлянето, след като преодоля 115 и 118 кг, като не успя само на 120 кг. В изтласкването българинът започна на 142 кг, след което се справи уверено и със 145 кг, с които си подпечата титлата и златото в упражнението. В последния си опит русенецът обърна, но малко не му достигна да изтласка и 150 кг.

Втори се нареди Гига Одикадзе (Груз) с 262 кг (120+142), а последен на почетната стълбица се качи Серян Куданян (Арм) с 256 кг (117+139). Данев взе бронз в изхвърлянето, след като турчинът Харун Алгул преодоля 119 кг, но в двубоя остана четвърти с 254 кг.

На шампионата България ще бъде представена и от Радослав Димов (95 кг), който ще вдига при по-малките.

Участието на България на Европейското първенство е подсигурено изцяло от клубовете на състезателите.


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