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Обрат в Ухан: Мария Сакари свали Марта Костюк, изненади бележат турнира в Китай

Обрат в Ухан: Мария Сакари свали Марта Костюк, изненади бележат турнира в Китай

13 Октомври, 2026 23:02 558 0

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31-годишната гъркиня демонстрира страхотен характер и осъществи пълен обрат срещу поставената под номер 8 в схемата Марта Костюк

Обрат в Ухан: Мария Сакари свали Марта Костюк, изненади бележат турнира в Китай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Гръцката тенисистка Мария Сакари се класира за третия кръг на силния турнир на твърда настилка от сериите WTA 1000 в Ухан (Китай) с награден фонд над 4 милиона долара. 31-годишната Сакари демонстрира страхотен характер и осъществи пълен обрат срещу поставената под номер 8 в схемата Марта Костюк (Украйна) – 4:6, 6:2, 6:2 за два часа и седем минути игра.

След като загуби първата част заради единствен пробив, гъркинята превключи на по-висока предавка и напълно доминира на корта, вземайки 12 от последвалите 16 гейма. С това тя сложи край на участието на украинката, която направи силен сезон с полуфинали на „Ролан Гарос“ и „Уимбълдън“. В следващата си среща Сакари ще се изправи срещу победителката от сблъсъка между Мия Поханкова (Словакия) и китайката Сиюй Ван („уайлд кард“).

Изненади и силни изяви в първия кръг

Стартът на надпреварата донесе поредица от драматични двубои и неочаквани отпадания на поставени състезателки:

  • Украински успех: Дария Снигур поднесе изненада, елиминирайки 14-ата поставена Елизе Мертенс (Белгия) с 6:4, 7:5. Във втория кръг Снигур среща Джесика Тиен (Индонезия).

  • Уверен старт за финалистката от Париж: 16-ата поставена Мая Хвалинска (Полша) не срещна затруднения срещу Маяр Шериф (Египет) – 6:3, 6:2, и си уреди мач с Мари Бузкова (Чехия).

  • Шнайдер продължава напред: 11-ата в схемата Дияна Шнайдер надделя над Кейти Боултър (Великобритания) с 6:3, 6:1. Втората ѝ съперничка ще бъде квалификантката Юлия Путинцева (Казахстан), спечелила почти тричасов трилър срещу Зейнеп Сонмез (Турция) – 6:7(1), 6:3, 7:5.

Още резултати от деня в Ухан:

  • Людмила Самсонова победи лидерката в ранглистата на двойки Катержина Синякова (Чехия) с 6:1, 5:7, 6:2.

  • Елена Остапенко разгроми квалификантката Дария Касаткина (Австралия) с категоричното 6:1, 6:1.

  • Ханюй Гуо („уайлд кард“) шокира 12-ата поставена Сорана Кърстя (Румъния) след обрат – 1:6, 7:6(8), 7:5.

  • Кейти Волинец надделя над Кимбърли Биръл (Австралия) с 6:7(1), 7:6(3), 6:3.

  • Даяна Ястремска се справи с Кристина Букса (Испания) – 6:4, 5:7, 6:3.

  • Никола Бартункова надви Лили Тагер (Австрия) със 7:6(4), 2:6, 6:1.

  • Ан Ли премина напред след отказване на Камила Осорио (Колумбия) при резултат 6:1, 3:0.


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