Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца) откриват битката за Купата на елита

Отборите на Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца) излизат един срещу друг на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив в откриващия четвъртфинален сблъсък от новия турнир „Купа на елита“. Двубоят започва в 19:00 часа и ще бъде ръководен от рефера Волен Чинков, като феновете могат да го проследят пряко в ефира на Diema Sport.

Залогът е голям, тъй като победителят от тази среща ще се класира за полуфиналите, където очаква спечелилия от дуела между ЦСКА и ЦСКА 1948.

Форматът на новата надпревара

„Купата на елита“ се провежда по система на директна елиминация – общо четири четвъртфинала, два полуфинала и финал. Всичко се решава в един мач, като само седем двубоя ще определят кой ще бъде историческият първи носител на трофея.

Формата и статистиката на двата тима

Ботев (Пловдив): Възпитаниците на Станислав Генчев показват отлична възходяща линия с 4 победи в последните си 5 мача. В първенството те разполагат с актив от 6 победи, 1 равенство и 4 загуби. На собствения си стадион „жълто-черните“ са изключително солидни през кампанията (4 успеха, 1 равенство и 1 поражение с голова разлика 9:6).

Ботев (Враца): Селекцията на Тодор Симов преминава през по-труден период, като заема скромна позиция в шампионата (2 победи, 3 равенства и 6 загуби). Като гости врачани имат едва една победа от 6 излизания (при 1 равенство и 4 поражения), но въпреки това имат самочувствието от последния си сблъсък с пловдивчани през август, когато спечелиха с 1:0 у дома. Статистиката показва още, че „зелените“ са спечелили 2 от последните 5 официални мача срещу Пловдив.