Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ

Истински хокеен маратон беляза изминалата нощ в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада. На ледените пързалки в Северна Америка се изиграха цели 16 мача от редовния сезон, които предложиха на феновете висока резултатност, инфарктни продължения и дузпи, както и няколко изненадващи обрата.
Всички резултати от вечерта в НХЛ:
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Детройт Ред Уингс – Ню Джърси Девилс 4:5 (след продължение)
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Кълъмбъс Блу Джакетс – Флорида Пентърс 3:7
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Монреал Канейдиънс – Бъфало Сейбърс 4:3 (след дузпи)
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Каролина Хърикейнс – Вашингтон Кепитълс 4:2
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Филаделфия Флайърс – Сиатъл Кракен 2:3 (след дузпи)
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Ню Йорк Рейнджърс – Тампа Бей Лайтнинг 4:1
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Отава Сенатърс – Сейнт Луис Блус 2:7
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Ню Йорк Айлендърс – Ванкувър Канъкс 3:2
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Чикаго Блекхоукс – Питсбърг Пенгуинс 5:3
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Уинипег Джетс – Минесота Уайлд 5:2
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Далас Старс – Колорадо Аваланш 2:3
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Нешвил Предатърс – Вегас Голдън Найтс 2:5
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Юта Мамут – Торонто Мейпъл Лийфс 5:4
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Анахайм Дъкс – Калгари Флеймс 2:4
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Лос Анджелис Кингс – Едмънтън Ойлърс 1:4
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Сан Хосе Шаркс – Бостън Бруинс 3:6
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