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Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ

Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ

14 Октомври, 2026 10:03 363 0

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Защитаващият титлата си шампион Флорида Пентърс разгроми Кълъмбъс Блу Джакетс

Резултати от Националната хокейна лига на САЩ и Канада - НХЛ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Истински хокеен маратон беляза изминалата нощ в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада. На ледените пързалки в Северна Америка се изиграха цели 16 мача от редовния сезон, които предложиха на феновете висока резултатност, инфарктни продължения и дузпи, както и няколко изненадващи обрата.

Всички резултати от вечерта в НХЛ:

  • Детройт Ред Уингс – Ню Джърси Девилс 4:5 (след продължение)

  • Кълъмбъс Блу Джакетс – Флорида Пентърс 3:7

  • Монреал Канейдиънс – Бъфало Сейбърс 4:3 (след дузпи)

  • Каролина Хърикейнс – Вашингтон Кепитълс 4:2

  • Филаделфия Флайърс – Сиатъл Кракен 2:3 (след дузпи)

  • Ню Йорк Рейнджърс – Тампа Бей Лайтнинг 4:1

  • Отава Сенатърс – Сейнт Луис Блус 2:7

  • Ню Йорк Айлендърс – Ванкувър Канъкс 3:2

  • Чикаго Блекхоукс – Питсбърг Пенгуинс 5:3

  • Уинипег Джетс – Минесота Уайлд 5:2

  • Далас Старс – Колорадо Аваланш 2:3

  • Нешвил Предатърс – Вегас Голдън Найтс 2:5

  • Юта Мамут – Торонто Мейпъл Лийфс 5:4

  • Анахайм Дъкс – Калгари Флеймс 2:4

  • Лос Анджелис Кингс – Едмънтън Ойлърс 1:4

  • Сан Хосе Шаркс – Бостън Бруинс 3:6


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