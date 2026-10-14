Казусът с Русия за Мондиал 2027: Канада отказа мачове на своя територия, „сборная“ отива изцяло в САЩ?

Връщането на руския женски национален отбор по волейбол на световната сцена доведе до нов сериозен спор между организаторите на Мондиал 2027. Според президента на Полската волейболна федерация Себастиан Швидерски, Канада – която е съдомакин на световното първенство догодина, е изразила официално възражение пред Международната федерация (FIVB) руските състезателки да играят мачове на нейна територия.

Това развитие означава, че руският тим най-вероятно ще трябва да изиграе всичките си двубои от турнира на територията на САЩ. Информацията бе потвърдена и от авторитетното полско издание WP SportoweFakty, макар към момента да липсва официално становище от страна на Volleyball Canada или FIVB, а канадските медии да запазват мълчание по казуса.

На 5 октомври FIVB официално потвърди участието на руския женски тим на Мондиал 2027 въз основа на позицията им в световната ранглиста, поставяйки край на продължителната изолация на страната от големите международни форуми.

Световното първенство е насрочено да се проведе от 20 август до 5 септември 2027 г. в общо пет града:

В САЩ: Анахайм, Омаха и Орландо.

В Канада: Монреал и Квебек.

Канадските градове трябва да домакинстват на двубои от груповата фаза и осминафиналите, докато финалната решаваща фаза ще се състои изцяло в САЩ.

Бъдещото разпределение на групите и точните локации, където руските волейболистки ще излязат на корта, предстои да бъдат окончателно ясни по време на официалния жребий, който ще се тегли през декември. Дотогава въпросът за участието на Русия на канадска земя остава сред основните дипломатически теми във волейболния свят.