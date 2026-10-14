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Финтът на Ямал, който удиви футболния свят (ВИДЕО)

Финтът на Ямал, който удиви футболния свят (ВИДЕО)

14 Октомври, 2026 16:00 1 498 2

  • барселона-
  • ламин ямал-
  • футбол

До момента крилото има впечатляващите 8 гола и 9 асистенции в едва 10 изиграни мача

Финтът на Ямал, който удиви футболния свят (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Барселона Ламин Ямал се намира в чудовищна форма от началото на сезона. До момента крилото има впечатляващите 8 гола и 9 асистенции в едва 10 изиграни мача. Световният шампион с Испания показа нагледно своята извънземна класа и при успеха над Галатасарай с 4:1 от Шампионската лига.

Ямал се отчете с две асистенции, като първата - тази към Антъни Гордън за 3:1, дойде след уникален финт. Крилото на Барселона се подигра жестоко с Ерен Елмалъ от Галатасарай, като го премина с финт, какъвто рядко се вижда, след което намери английския си съотборник и той не сгреши.


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