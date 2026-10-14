Френска тенис звезда внезапно сложи край на кариерата си

Френската тенис звезда Гаел Монфис официално прекрати професионалната си кариера по-рано от очакваното. Въпреки че атрактивният тенисист вече бе обявил намерението си да окачи ракетата в края на сезон 2026, кариерата му изглежда е приключила окончателно още сега.

Феновете започнаха да спекулират за съдбата му, след като статусът на французина на официалния уебсайт на Международната агенция за тенис почтеност (ITIA) бе променен на „пенсиониран“. Изненадата за любителите на спорта бе голяма, тъй като се очакваше той да сложи край на пътя си пред родна публика на турнира от сериите Мастърс в Париж между 2 и 8 ноември, което щеше да бъде негово 12-о участие във френската столица.

Информацията обаче бе потвърдена пред вестник Л'Екип от говорител на агенцията след светкавичното ѝ разпространение в социалните мрежи. „Той ни информира за това; в момента се счита за пенсиониран и вече няма право да участва в турнири. Технически той ще трябва да премине през шест месеца извънсъстезателни тестове, преди да може да се върне в състезанията. Точно както направи Серина Уилямс.“

С оттеглянето си Монфис остава в историята като един от най-атрактивните и обичани състезатели на корта. В кариерата си французинът спечели 13 титли от ATP Тур, три от които от категория ATP 500. Той така и не успя да вдигне трофей от сериите Мастърс, но достигна до три финала – два поредни в Париж през 2009 и 2010 година, загубени съответно от Новак Джокович и Робин Сьодерлинг, както и един в Монте Карло през 2016 година срещу Рафаел Надал.

На турнирите от Големия шлем френският тенисист често достигаше до заключителните етапи. Той бе полуфиналист на Ролан Гарос, където отстъпи пред Роджър Федерер, и на Откритото първенство на САЩ, където бе спрян от Джокович. В Австралия стигна два пъти до четвъртфинал, а най-доброто му постижение на Уимбълдън бе достигането до четвъртия кръг през 2018 година.

Монфис несъмнено щеше да има значително повече големи отличия, ако не се бе състезавал в ерата на Големата тройка. Срещу Джокович той претърпя 20 поражения в 20 мача, срещу Надал записа 2 победи в 16 срещи, а срещу Федерер постигна 4 успеха от 14 двубоя. Независимо от спечелените трофеи, изключителното му дълголетие и харизма го превръщат в истинска легенда на световния тенис.