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УЕФА обедини историята на ЦСКА! Бербатов излезе начело при голмайсторите в Европа

УЕФА обедини историята на ЦСКА! Бербатов излезе начело при голмайсторите в Европа

15 Октомври, 2026 18:50 639 5

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  • димитър бербатов-
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  • лига европа

Тодор Янчев е лидер по изиграни мачове

УЕФА обедини историята на ЦСКА! Бербатов излезе начело при голмайсторите в Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

УЕФА направи важна промяна в официалната си статистика за ЦСКА, като обедини данните за европейските участия на клуба от различните периоди. До този момент в сайта на европейската футболна централа „червените“ фигурираха с два отделни профила – единият обхващаше представянето им до 2016 година, а другият съдържаше резултатите от последното десетилетие.

Сега статистиката от периода след 2016 година вече е добавена към историческите данни на 31-кратните шампиони на България. По този начин постиженията на футболистите от различните поколения са събрани в обща класация, която дава по-пълна представа за представянето на ЦСКА в европейските клубни турнири.

Промяната води и до разместване в индивидуалните статистики на клуба, включително при голмайсторите и футболистите с най-много изиграни срещи в Лига Европа и турнира за Купата на УЕФА, който беше негов предшественик.

Обединяването на данните поставя Димитър Бербатов на първо място сред най-резултатните футболисти на ЦСКА в Лига Европа и Купата на УЕФА. Бившият нападател на „червените“ има седем попадения в надпреварата и вече заема върха в класацията.

Преди актуализацията за водещ реализатор на отбора в тези турнири беше посочен Али Соу с пет гола. След включването на статистиката от по-ранните години обаче Бербатов излиза начело, изпреварвайки някои от най-разпознаваемите имена в историята на клуба.

Второто място принадлежи на Велизар Димитров, който има шест попадения. След него с по пет гола се нареждат Владимир Манчев, Али Соу и Тиаго Родригес.

Така обновената класация събира футболисти от различни поколения, оставили своя отпечатък върху европейските кампании на ЦСКА.

Промените обхващат и статистиката за най-много участия на футболисти на ЦСКА в Лига Европа и Купата на УЕФА. Начело в тази подредба вече е Тодор Янчев с общо 45 мача.

Втори е Йордан Тодоров с 30 участия, а третата позиция заема Велизар Димитров с 26 срещи.

И тримата са защитавали цветовете на „червените“ преди 2016 година, а постиженията им вече са представени заедно с тези на футболистите от по-новия период.

Обединяването на статистиката позволява европейската история на ЦСКА да бъде проследена в по-завършен вид. Освен че премахва разделението между двата профила, актуализацията показва по-ясно индивидуалните рекорди на играчите, допринесли за представянето на клуба на международната сцена.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако ще и

    7 4 Отговор
    УЕФА,ФИФА и ФУФА, да обедини историята на тирето, всички знаем, какво стана на 09.09.2016 г.

    Коментиран от #5

    18:55 15.10.2026

  • 2 ЦСКА

    5 6 Отговор
    Само ЦСКА!!

    18:55 15.10.2026

  • 3 Ментето може да му напишат история

    3 1 Отговор
    Но няма бъдеще, сбирток от чужбина, без манталитет!

    19:16 15.10.2026

  • 4 Счетоводител

    2 0 Отговор
    И какво стана уважаеми сини другарчета, ФИФА и УЕФА май нищо не значат според вас. Обърнете се към арменския поп, хахаха

    19:39 15.10.2026

  • 5 В кое

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ако ще и":

    Училище си учил, та знаеш толкова много?

    19:48 15.10.2026

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