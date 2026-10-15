УЕФА обедини историята на ЦСКА! Бербатов излезе начело при голмайсторите в Европа

УЕФА направи важна промяна в официалната си статистика за ЦСКА, като обедини данните за европейските участия на клуба от различните периоди. До този момент в сайта на европейската футболна централа „червените“ фигурираха с два отделни профила – единият обхващаше представянето им до 2016 година, а другият съдържаше резултатите от последното десетилетие.

Сега статистиката от периода след 2016 година вече е добавена към историческите данни на 31-кратните шампиони на България. По този начин постиженията на футболистите от различните поколения са събрани в обща класация, която дава по-пълна представа за представянето на ЦСКА в европейските клубни турнири.

Промяната води и до разместване в индивидуалните статистики на клуба, включително при голмайсторите и футболистите с най-много изиграни срещи в Лига Европа и турнира за Купата на УЕФА, който беше негов предшественик.

Обединяването на данните поставя Димитър Бербатов на първо място сред най-резултатните футболисти на ЦСКА в Лига Европа и Купата на УЕФА. Бившият нападател на „червените“ има седем попадения в надпреварата и вече заема върха в класацията.

Преди актуализацията за водещ реализатор на отбора в тези турнири беше посочен Али Соу с пет гола. След включването на статистиката от по-ранните години обаче Бербатов излиза начело, изпреварвайки някои от най-разпознаваемите имена в историята на клуба.

Второто място принадлежи на Велизар Димитров, който има шест попадения. След него с по пет гола се нареждат Владимир Манчев, Али Соу и Тиаго Родригес.

Така обновената класация събира футболисти от различни поколения, оставили своя отпечатък върху европейските кампании на ЦСКА.

Промените обхващат и статистиката за най-много участия на футболисти на ЦСКА в Лига Европа и Купата на УЕФА. Начело в тази подредба вече е Тодор Янчев с общо 45 мача.

Втори е Йордан Тодоров с 30 участия, а третата позиция заема Велизар Димитров с 26 срещи.

И тримата са защитавали цветовете на „червените“ преди 2016 година, а постиженията им вече са представени заедно с тези на футболистите от по-новия период.

Обединяването на статистиката позволява европейската история на ЦСКА да бъде проследена в по-завършен вид. Освен че премахва разделението между двата профила, актуализацията показва по-ясно индивидуалните рекорди на играчите, допринесли за представянето на клуба на международната сцена.