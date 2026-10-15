Хари Кейн пред подпис на нов договор с Байерн Мюнхен

Германският колос Байерн (Мюнхен) е на крачка от това да си гарантира бъдещето с голмайстора си Хари Кейн. Според ексклузивна информация на журналиста от Sky Sports Майкъл Бридж, баварците ще задържат капитана на английския национален отбор с нов дългосрочен договор до лятото на 2029 г.

Между двете страни вече е постигнато пълно принципно устно споразумение относно финансовите параметри и срока на контракта. В момента документацията е в ръцете на юристите за последна проверка, одобрение и официално подписване. Очаква се сделката да бъде оповестена публично преди бляскавата церемония за връчването на „Златната топка“, която ще се състои на 26 октомври в Лондон, където 33-годишният нападател е сред основните фаворити за отличието.

Откакто се присъедини към Байерн през лятото на 2023 г. с трансфер от Тотнъм на стойност около 100 млн. евро, Кейн демонстрира невероятна успеваемост пред гола. Той има на сметката си забележителните 154 попадения и 37 асистенции в едва 156 официални двубоя.

С екипа на германския гранд англичанинът завоюва две титли в Бундеслигата, Купата и две Суперкупи на Германия, като три пъти става и голмайстор на първенството.