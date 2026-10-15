Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хари Кейн пред подпис на нов договор с Байерн Мюнхен

Хари Кейн пред подпис на нов договор с Байерн Мюнхен

15 Октомври, 2026 22:51 472 0

  • хари кейн-
  • байерн мюнхен-
  • златна топка-
  • бундеслига-
  • майкъл бридж-
  • футболни новини

Баварците ще задържат капитана на английския национален отбор до лятото на 2029 г.

Хари Кейн пред подпис на нов договор с Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германският колос Байерн (Мюнхен) е на крачка от това да си гарантира бъдещето с голмайстора си Хари Кейн. Според ексклузивна информация на журналиста от Sky Sports Майкъл Бридж, баварците ще задържат капитана на английския национален отбор с нов дългосрочен договор до лятото на 2029 г.

Между двете страни вече е постигнато пълно принципно устно споразумение относно финансовите параметри и срока на контракта. В момента документацията е в ръцете на юристите за последна проверка, одобрение и официално подписване. Очаква се сделката да бъде оповестена публично преди бляскавата церемония за връчването на „Златната топка“, която ще се състои на 26 октомври в Лондон, където 33-годишният нападател е сред основните фаворити за отличието.

Откакто се присъедини към Байерн през лятото на 2023 г. с трансфер от Тотнъм на стойност около 100 млн. евро, Кейн демонстрира невероятна успеваемост пред гола. Той има на сметката си забележителните 154 попадения и 37 асистенции в едва 156 официални двубоя.

С екипа на германския гранд англичанинът завоюва две титли в Бундеслигата, Купата и две Суперкупи на Германия, като три пъти става и голмайстор на първенството.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове