ЦСКА се бори до последно, но отстъпи на Монако на „Васил Левски“

ЦСКА загуби с 1:2 от Монако на Националния стадион „Васил Левски“ в София в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ показаха добра игра и създадоха опасни положения, но допуснаха две попадения през първата част и въпреки опита си за обрат не успяха да стигнат до равенството.

Началото се оказа изключително неприятно за домакините. Още в третата минута Парис Брунер се възползва от бърза контраатака на френския тим и откри резултата. При развитието на нападението имаше няколко рикошета, които помогнаха на гостите да стигнат до ранно предимство.

Въпреки попадението футболистите на Маркус Гиздол не се прибраха в защита, а опитаха да наложат своя стил. ЦСКА търсеше изнасяне на топката по земя, комбинираше с къси и двойни подавания и на няколко пъти предизвика бурните аплодисменти на своите привърженици с атрактивни отигравания.

В 15-ата минута „червените“ поискаха дузпа, след като Бруно Жордао падна в наказателното поле. Главният съдия обаче остана безмълвен и не посочи бялата точка.

Домакините продължиха да атакуват както през центъра, така и по фланговете, като успяха да създадат няколко опасни ситуации пред противниковата врата. Липсваше обаче точният завършващ удар, който да върне интригата в срещата.

Към края на първото полувреме Монако започна да контролира по-продължително топката, а темпото постепенно спадна. В този момент гостите нанесоха втория си удар. В 43-ата минута бившият футболист на Барселона Ансу Фати се разписа и увеличи аванса на френския тим до 2:0. Малко преди попадението играчите на ЦСКА отново имаха претенции за нарушение, но реферът не уважи исканията им.

След почивката софиянци излязоха с желание да променят развоя на двубоя. Играта стана по-динамична, а ЦСКА продължи да търси пролуки в отбраната на съперника.

В 61-вата минута домакините имаха нови сериозни претенции за наказателен удар. Първо Леандро Годой, а след това и Стефано Сенси паднаха в наказателното поле след контакти със защитници на Монако. И двете ситуации предизвикаха дискусии, но португалският арбитър отново не посочи бялата точка.

Натискът на ЦСКА все пак даде резултат в 76-ата минута. Резервата Жоел Цварц намали изоставането на домакините, след като засече центриране на Стефано Сенси от ъглов удар и направи резултата 1:2.

Попадението върна надеждите на „червените“ и даде допълнителен заряд на заключителните минути. Монако обаче се прибра в собствената си половина и се съсредоточи върху запазването на преднината си. ЦСКА опита да стигне до изравняване, но до нов гол така и не се стигна.

Така българският тим отстъпи с минимална разлика, въпреки че демонстрира желание, атрактивни комбинации и характер през по-голямата част от срещата. Освен с футболните моменти двубоят ще се запомни и с впечатляващата атмосфера, създадена от привържениците на стадион „Васил Левски“.