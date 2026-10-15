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ЦСКА се бори до последно, но отстъпи на Монако на „Васил Левски“

ЦСКА се бори до последно, но отстъпи на Монако на „Васил Левски“

15 Октомври, 2026 21:42 852 16

  • цска-
  • монако-
  • лига на конференциите-
  • жоел цварц-
  • ансу фати

Българският тим отстъпи с минимална разлика

ЦСКА се бори до последно, но отстъпи на Монако на „Васил Левски“ - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

ЦСКА загуби с 1:2 от Монако на Националния стадион „Васил Левски“ в София в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ показаха добра игра и създадоха опасни положения, но допуснаха две попадения през първата част и въпреки опита си за обрат не успяха да стигнат до равенството.

Началото се оказа изключително неприятно за домакините. Още в третата минута Парис Брунер се възползва от бърза контраатака на френския тим и откри резултата. При развитието на нападението имаше няколко рикошета, които помогнаха на гостите да стигнат до ранно предимство.

Въпреки попадението футболистите на Маркус Гиздол не се прибраха в защита, а опитаха да наложат своя стил. ЦСКА търсеше изнасяне на топката по земя, комбинираше с къси и двойни подавания и на няколко пъти предизвика бурните аплодисменти на своите привърженици с атрактивни отигравания.

В 15-ата минута „червените“ поискаха дузпа, след като Бруно Жордао падна в наказателното поле. Главният съдия обаче остана безмълвен и не посочи бялата точка.

Домакините продължиха да атакуват както през центъра, така и по фланговете, като успяха да създадат няколко опасни ситуации пред противниковата врата. Липсваше обаче точният завършващ удар, който да върне интригата в срещата.

Към края на първото полувреме Монако започна да контролира по-продължително топката, а темпото постепенно спадна. В този момент гостите нанесоха втория си удар. В 43-ата минута бившият футболист на Барселона Ансу Фати се разписа и увеличи аванса на френския тим до 2:0. Малко преди попадението играчите на ЦСКА отново имаха претенции за нарушение, но реферът не уважи исканията им.

След почивката софиянци излязоха с желание да променят развоя на двубоя. Играта стана по-динамична, а ЦСКА продължи да търси пролуки в отбраната на съперника.

В 61-вата минута домакините имаха нови сериозни претенции за наказателен удар. Първо Леандро Годой, а след това и Стефано Сенси паднаха в наказателното поле след контакти със защитници на Монако. И двете ситуации предизвикаха дискусии, но португалският арбитър отново не посочи бялата точка.

Натискът на ЦСКА все пак даде резултат в 76-ата минута. Резервата Жоел Цварц намали изоставането на домакините, след като засече центриране на Стефано Сенси от ъглов удар и направи резултата 1:2.

Попадението върна надеждите на „червените“ и даде допълнителен заряд на заключителните минути. Монако обаче се прибра в собствената си половина и се съсредоточи върху запазването на преднината си. ЦСКА опита да стигне до изравняване, но до нов гол така и не се стигна.

Така българският тим отстъпи с минимална разлика, въпреки че демонстрира желание, атрактивни комбинации и характер през по-голямата част от срещата. Освен с футболните моменти двубоят ще се запомни и с впечатляващата атмосфера, създадена от привържениците на стадион „Васил Левски“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦСКАР

    13 7 Отговор
    Добра игра срещу първия във Франция!

    Коментиран от #10

    21:44 15.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 10 Отговор
    Няма класа.Само желание не стига.

    21:45 15.10.2026

  • 3 Тончо

    11 9 Отговор
    Съдията не даде дуспа за ЦСКА,
    Резултата щеше да е равен

    Коментиран от #4

    21:48 15.10.2026

  • 4 А бе

    9 5 Отговор

    До коментар #3 от "Тончо":

    Тончо, къде я видя тая дуЗпа, бре?

    Коментиран от #11

    21:52 15.10.2026

  • 5 И Киев е Руски

    3 1 Отговор
    За първи път вратаря на единият отбор играе три минути в наказателното поле на противника без да се връща на вратата си.Странно

    21:52 15.10.2026

  • 6 Срамно

    9 6 Отговор
    Това Монако ЦСКА си ги биеше където ги свари.Тренйора не е в час.

    Коментиран от #12

    21:52 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Запалянко

    5 9 Отговор
    Вторият отбор на Монако. Колко от титулярите не играха? Рефера е виновен. Няма засада, няма дузпа. Юнаци

    21:57 15.10.2026

  • 9 Свинар

    6 10 Отговор
    Загуба и голям успех и радост за свин - чо - ците.

    21:57 15.10.2026

  • 10 Хахахаха😂😂😂😂

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЦСКАР":

    Тия головодници ЦСКА ги изпусна по най левашкия начин! Треньорчето от Германия не знае на кой свят е и не може да си нареди състава! Докато влезе в час и разбере, че Годой е в отчайваща форма, ще приключат и в Европа и в първенството!
    Иначе Монако е самата посредственост, ако Начко Михайлов играеше пак щеше да им набита 4гола, нищо че са на първо място във Франция!

    22:02 15.10.2026

  • 11 Тончо

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "А бе":

    Свали сините очила и ще я видиш и ти

    22:13 15.10.2026

  • 12 Очевидно

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Срамно":

    Това е доказателството.ЦСКА го няма вече.

    22:13 15.10.2026

  • 13 Жоржета

    3 0 Отговор
    Е затова славия не играе в европата
    За да не им се подиграват после
    чичо венци пак ще е с висок холе стерол

    22:18 15.10.2026

  • 14 Жалко , толкоз може ментето

    4 3 Отговор
    Ако беше ЦСКА щеще да ги помелят!Със сбирток от чужбина толкова , почетна загуба, ще отнесат повече при гостуването в Монако!

    22:35 15.10.2026

  • 15 Хмм

    2 1 Отговор
    нито един българин в отбора на ЦСКА

    22:46 15.10.2026

  • 16 Предвиждане без пари

    0 0 Отговор
    Ще ги бият във Франция,играйте двоика.

    22:54 15.10.2026

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