ЦСКА се бори до последно, но отстъпи на Монако на „Васил Левски“

ЦСКА загуби с 1:2 от Монако на Националния стадион „Васил Левски“ в София в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите. „Червените“ показаха добра игра и създадоха опасни положения, но допуснаха две попадения през първата част и въпреки опита си за обрат не успяха да стигнат до равенството.
Началото се оказа изключително неприятно за домакините. Още в третата минута Парис Брунер се възползва от бърза контраатака на френския тим и откри резултата. При развитието на нападението имаше няколко рикошета, които помогнаха на гостите да стигнат до ранно предимство.
Въпреки попадението футболистите на Маркус Гиздол не се прибраха в защита, а опитаха да наложат своя стил. ЦСКА търсеше изнасяне на топката по земя, комбинираше с къси и двойни подавания и на няколко пъти предизвика бурните аплодисменти на своите привърженици с атрактивни отигравания.
В 15-ата минута „червените“ поискаха дузпа, след като Бруно Жордао падна в наказателното поле. Главният съдия обаче остана безмълвен и не посочи бялата точка.
Домакините продължиха да атакуват както през центъра, така и по фланговете, като успяха да създадат няколко опасни ситуации пред противниковата врата. Липсваше обаче точният завършващ удар, който да върне интригата в срещата.
Към края на първото полувреме Монако започна да контролира по-продължително топката, а темпото постепенно спадна. В този момент гостите нанесоха втория си удар. В 43-ата минута бившият футболист на Барселона Ансу Фати се разписа и увеличи аванса на френския тим до 2:0. Малко преди попадението играчите на ЦСКА отново имаха претенции за нарушение, но реферът не уважи исканията им.
След почивката софиянци излязоха с желание да променят развоя на двубоя. Играта стана по-динамична, а ЦСКА продължи да търси пролуки в отбраната на съперника.
В 61-вата минута домакините имаха нови сериозни претенции за наказателен удар. Първо Леандро Годой, а след това и Стефано Сенси паднаха в наказателното поле след контакти със защитници на Монако. И двете ситуации предизвикаха дискусии, но португалският арбитър отново не посочи бялата точка.
Натискът на ЦСКА все пак даде резултат в 76-ата минута. Резервата Жоел Цварц намали изоставането на домакините, след като засече центриране на Стефано Сенси от ъглов удар и направи резултата 1:2.
Попадението върна надеждите на „червените“ и даде допълнителен заряд на заключителните минути. Монако обаче се прибра в собствената си половина и се съсредоточи върху запазването на преднината си. ЦСКА опита да стигне до изравняване, но до нов гол така и не се стигна.
Така българският тим отстъпи с минимална разлика, въпреки че демонстрира желание, атрактивни комбинации и характер през по-голямата част от срещата. Освен с футболните моменти двубоят ще се запомни и с впечатляващата атмосфера, създадена от привържениците на стадион „Васил Левски“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЦСКАР
Коментиран от #10
21:44 15.10.2026
2 Последния Софиянец
21:45 15.10.2026
3 Тончо
Резултата щеше да е равен
Коментиран от #4
21:48 15.10.2026
4 А бе
До коментар #3 от "Тончо":Тончо, къде я видя тая дуЗпа, бре?
Коментиран от #11
21:52 15.10.2026
5 И Киев е Руски
21:52 15.10.2026
6 Срамно
Коментиран от #12
21:52 15.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Запалянко
21:57 15.10.2026
9 Свинар
21:57 15.10.2026
10 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #1 от "ЦСКАР":Тия головодници ЦСКА ги изпусна по най левашкия начин! Треньорчето от Германия не знае на кой свят е и не може да си нареди състава! Докато влезе в час и разбере, че Годой е в отчайваща форма, ще приключат и в Европа и в първенството!
Иначе Монако е самата посредственост, ако Начко Михайлов играеше пак щеше да им набита 4гола, нищо че са на първо място във Франция!
22:02 15.10.2026
11 Тончо
До коментар #4 от "А бе":Свали сините очила и ще я видиш и ти
22:13 15.10.2026
12 Очевидно
До коментар #6 от "Срамно":Това е доказателството.ЦСКА го няма вече.
22:13 15.10.2026
13 Жоржета
За да не им се подиграват после
чичо венци пак ще е с висок холе стерол
22:18 15.10.2026
14 Жалко , толкоз може ментето
22:35 15.10.2026
15 Хмм
22:46 15.10.2026
16 Предвиждане без пари
22:54 15.10.2026