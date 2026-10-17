Резултати от Евролигата

Шестият кръг от редовния сезон на баскетболната Евролига донесе куп драматични двубои, изненади и изключително атрактивен баскетбол на най-високо европейско ниво.
Безспорно най-голямото шоу за феновете се състоя в Барселона, където местният гранд и гръцкият колос Олимпиакос сътвориха истински спектакъл, завършил с ценна гостуваща победа за пирейци със 105:100 след невероятна резултатност и от двете страни.
В Атина действащият шампион Панатинайкос бе изненадан от Апоел Тел Авив. Израелският състав демонстрира страхотна ефективност в атака и си тръгна с успех - 91:81, нанасяйки тежко поражение на "детелините" пред собствените им фенове.
Турският Бешикташ записа важна домакинска победа над Байерн Мюнхен с 95:87, докато Анадолу Ефес безапелационно надигра Жалгирис в Каунас с 85:70. В Белград съставът на Цървена звезда пречупи Париж с 90:81, а в Болоня местният Виртус надделя над испанския Баскония с 86:78.
Резултати от 6-ия кръг:
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Бешикташ – Байерн Мюнхен 95:87
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Жалгирис – Анадолу Ефес 70:85
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Цървена звезда – Париж 90:81
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Панатинайкос – Апоел Тел Авив 81:91
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Барселона – Олимпиакос 100:105
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Виртус Болоня – Баскония 86:78
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09:41 17.10.2026