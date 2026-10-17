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Резултати от Евролигата

Резултати от Евролигата

17 Октомври, 2026 08:36 482 1

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  • олимпиакос-
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  • анадолу ефес-
  • цървена звезда-
  • виртус болоня

Олимпиакос триумфира в Барселона, Апоел Тел Авив шокира Панатинайкос

Резултати от Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шестият кръг от редовния сезон на баскетболната Евролига донесе куп драматични двубои, изненади и изключително атрактивен баскетбол на най-високо европейско ниво.

Безспорно най-голямото шоу за феновете се състоя в Барселона, където местният гранд и гръцкият колос Олимпиакос сътвориха истински спектакъл, завършил с ценна гостуваща победа за пирейци със 105:100 след невероятна резултатност и от двете страни.

В Атина действащият шампион Панатинайкос бе изненадан от Апоел Тел Авив. Израелският състав демонстрира страхотна ефективност в атака и си тръгна с успех - 91:81, нанасяйки тежко поражение на "детелините" пред собствените им фенове.

Турският Бешикташ записа важна домакинска победа над Байерн Мюнхен с 95:87, докато Анадолу Ефес безапелационно надигра Жалгирис в Каунас с 85:70. В Белград съставът на Цървена звезда пречупи Париж с 90:81, а в Болоня местният Виртус надделя над испанския Баскония с 86:78.

Резултати от 6-ия кръг:

  • Бешикташ – Байерн Мюнхен 95:87

  • Жалгирис – Анадолу Ефес 70:85

  • Цървена звезда – Париж 90:81

  • Панатинайкос – Апоел Тел Авив 81:91

  • Барселона – Олимпиакос 100:105

  • Виртус Болоня – Баскония 86:78


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  • 1 Единствената

    0 0 Отговор
    изненада,ако може така да се каже е от Атина и донякъде Жалгирис. Останалите бяха ясни

    09:41 17.10.2026

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