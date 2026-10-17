Резултати от Евролигата

Шестият кръг от редовния сезон на баскетболната Евролига донесе куп драматични двубои, изненади и изключително атрактивен баскетбол на най-високо европейско ниво.

Безспорно най-голямото шоу за феновете се състоя в Барселона, където местният гранд и гръцкият колос Олимпиакос сътвориха истински спектакъл, завършил с ценна гостуваща победа за пирейци със 105:100 след невероятна резултатност и от двете страни.

В Атина действащият шампион Панатинайкос бе изненадан от Апоел Тел Авив. Израелският състав демонстрира страхотна ефективност в атака и си тръгна с успех - 91:81, нанасяйки тежко поражение на "детелините" пред собствените им фенове.

Турският Бешикташ записа важна домакинска победа над Байерн Мюнхен с 95:87, докато Анадолу Ефес безапелационно надигра Жалгирис в Каунас с 85:70. В Белград съставът на Цървена звезда пречупи Париж с 90:81, а в Болоня местният Виртус надделя над испанския Баскония с 86:78.

Резултати от 6-ия кръг:

Бешикташ – Байерн Мюнхен 95:87

Жалгирис – Анадолу Ефес 70:85

Цървена звезда – Париж 90:81

Панатинайкос – Апоел Тел Авив 81:91

Барселона – Олимпиакос 100:105

Виртус Болоня – Баскония 86:78