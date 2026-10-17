Тъжна новина: Почина Юрий Васев

Скръбна вест разтърси българския футбол. След дълго и тежко боледуване напусна този свят старши треньорът в структурата на ЦСКА 1948 Юрий Васев, съобщиха официално от столичния клуб.

Опитният специалист бе важна част от треньорския състав на „червените“, като с работата си остави трайна следа в развитието на клуба и младите таланти.

От ръководството на ЦСКА 1948 изразиха дълбоката си признателност и уважение към приноса на Васев през годините:

„Юрий беше част от семейството на ЦСКА и ще го помним с уважение и признателност за всичко, което даде на клуба и отбора“, написаха от столичния клуб.

Ръководството и целият колектив на ЦСКА 1948 изказват своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и роднините на Юрий Васев в този изключително тежък момент.

„Поклон пред паметта му!“, добавиха от клуба.