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Тъжна новина: Почина Юрий Васев

Тъжна новина: Почина Юрий Васев

17 Октомври, 2026 14:23 608 0

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  • цска 1948-
  • български футбол-
  • скръбна вест-
  • треньор

От ръководството на ЦСКА 1948 изразиха дълбоката си признателност и уважение

Тъжна новина: Почина Юрий Васев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Скръбна вест разтърси българския футбол. След дълго и тежко боледуване напусна този свят старши треньорът в структурата на ЦСКА 1948 Юрий Васев, съобщиха официално от столичния клуб.

Опитният специалист бе важна част от треньорския състав на „червените“, като с работата си остави трайна следа в развитието на клуба и младите таланти.

От ръководството на ЦСКА 1948 изразиха дълбоката си признателност и уважение към приноса на Васев през годините:

„Юрий беше част от семейството на ЦСКА и ще го помним с уважение и признателност за всичко, което даде на клуба и отбора“, написаха от столичния клуб.

Ръководството и целият колектив на ЦСКА 1948 изказват своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и роднините на Юрий Васев в този изключително тежък момент.

„Поклон пред паметта му!“, добавиха от клуба.


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