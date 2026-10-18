Вестник "Мундо депортиво": Още един играч на Бетис трябваше да бъде изгонен

"Пълната последователност на събитията при ситуацията, довела до изгонването на Факундо Бернал, не оставя никакво място за съмнение, независимо колко шум вдигат многобройните представители на консервативните футболни среди и колко оплаквания отправя Пелегрини."

Така започва анализът на ситуацията в близкия до Барселона местен вестник "Мундо депортиво". Както е известно, Бетис остана с човек по-малко при загубата от каталунците с 2:5, като именно червеният картон на Бернал за удар без топка срещу Ламин Ямал е най-коментираното решение в мача. Домакините от Севиля имат и претенции за отменения гол на Джовани Ло Селсо в края на първото полувреме при резултат 1:2.

"Не само че Факундо заслужаваше да бъде изгонен, но има и подъл удар с ръка на Ло Селсо срещу Ламин Ямал. Всъщност именно от това се оплаква футболистът на Барселона, който впоследствие получава жълт картон заради това, че отвръща на първоначалното избутване от страна на Бернал", продължава преразказът на "Мундо".

"Цялата разправия започва, когато вратарят Вайес се втурва да вдигне от земята Фермин, който е паднал след единоборство с Ез Абде при ситуацията за гола за 2:3. Ламин Ямал отива да провери състоянието на своя съотборник заради агресивното поведение на вратаря на Бетис, който се намира далеч от собствената си врата.

Тогава следва избутване от страна на Бернал, на което Ламин Ямал отвръща. След това футболистът на Бетис нанася два удара с глава, а Ло Селсо се възползва от ситуацията, за да удари Ямал с ръка – действие, което остава ненаказано.

Кадрите на DAZN не оставят никакво съмнение. Нека продължават да крещят колкото си искат", обобщава авторът на материала Жоан Поки.