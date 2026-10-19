Луис Енрике: Надявам се мачът с Барселона да се играе

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике очаква двубоят с Барселона от Шампионската лига да се проведе по план, въпреки безредиците във Франция. Мачът е насрочен за 20 октомври на стадион „Парк де Пренс“, с начален час 21:00 местно време и 22:00 часа българско време.

„Не съм човекът, който трябва да говори за това. Тук съм, за да говоря за футбол. Очевидно не ни харесва това насилие, но така се развива обществото. Мога единствено да се съсредоточа върху футбола. Надявам се мачът да се проведе по план“, заяви Луис Енрике на пресконференция преди срещата.

Френският вътрешен министър Лоран Нунес също заяви, че срещата не е застрашена от отлагане. „Мачовете не са поставени под въпрос“, каза той, цитиран от италианската информационна агенция Italpress.

На 17 октомври във Франция се проведоха масови демонстрации срещу поскъпването на живота и в подкрепа на исканията на ученици. По данни на френското вътрешно министерство в шествията са участвали около 550 000 души, докато организаторите посочиха близо 800 000 участници. В Париж и други градове бяха регистрирани сблъсъци с полицията, палежи и грабежи.

Според испанския спортен всекидневник AS за 20 октомври няма насрочени нови демонстрации, а срещата не е определена като двубой с висок риск. Въпреки това окончателната организация около сигурността остава задача на френските власти.

ПСЖ влиза в мача след успех с 4:2 над „Манчестър Сити“ като гост. Барселона спечели предишната си среща в турнира с 4:1 срещу Галатасарай. За парижкия тим играе руският вратар Матвей Сафонов.

Двубоят е от третия кръг на общия етап на Шампионската лига. Към момента няма данни срещата да бъде отложена или преместена от „Парк де Пренс“.