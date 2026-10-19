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Витиня преди ПСЖ – Барселона: Това не е финал преди финала, още е октомври

Витиня преди ПСЖ – Барселона: Това не е финал преди финала, още е октомври

19 Октомври, 2026 22:54 380 0

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  • ламин ямал-
  • усман дембеле

Сблъсъкът се очертава като едно от най-големите зрелища в основната фаза на Шампионската лига

Витиня преди ПСЖ – Барселона: Това не е финал преди финала, още е октомври - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Халфът на Пари Сен Жермен Витиня заяви, че очаква с нетърпение сблъсъка с Барселона от третия кръг на Шампионската лига, но предупреди, че мачът на "Парк де Пренс" не трябва да се превръща във "финал преди финала".

"Още е твърде рано", подчерта португалецът на пресконференцията. "Намираме се едва в октомври. Знаем много добре колко бързо се променят нещата през сезона. Реалността през октомври е съвсем различна от тази през март".

Витиня определи дуела като едно от най-големите предизвикателства в Европа и призна, че с удоволствие ще се изправи срещу Ламин Ямал и компания.

"Винаги е голямо събитие. Един от най-добрите мачове в момента между два от най-силните отбори в Европа, заедно с Байерн. Като срещу Сити – това са срещите, в които всеки иска да играе. Изпитваме огромно удоволствие, макар мачът да не е решаващ, защото срещите в основната фаза са много. Искаме да покажем класата си и да видим какво е нивото на Барса в момента".

Португалецът коментира и Ямал: "Не бих казал, че ни е страх от него. Той е страхотен играч, един от най-добрите в света. Това, което прави, е невероятно, специален е, но утре ще се изправим срещу страхотен отбор, а не само срещу Ламин Ямал".

Халфът не пропусна да похвали и Усман Дембеле.

"Не се съмнявайте в Усман Дембеле. Той е лидерът на този отбор от години. Винаги поема отговорност в мачове като този. Това, което дава в големите двубои, е уникално", каза Витиня.

На въпрос за "Златната топка" португалецът бе категоричен: "Тя трябва да отиде при играч на ПСЖ".

Сблъсъкът между ПСЖ и Барселона се очертава като едно от най-големите зрелища в основната фаза, но в лагера на парижани гледат на него като на важна крачка от дългия път към крайната цел.


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