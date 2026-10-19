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Бремер с разтърсваща изповед след срамното 0:3: Някои играчи на Ювентус се крият и ги е страх

Бремер с разтърсваща изповед след срамното 0:3: Някои играчи на Ювентус се крият и ги е страх

19 Октомври, 2026 21:19 465 0

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Бразилският бранител не спести нищо от случващото се в съблекалнята

Бремер с разтърсваща изповед след срамното 0:3: Някои играчи на Ювентус се крият и ги е страх - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Защитникът на Ювентус Глейсон Бремер отправи изключително остри и директни критики към част от своите съотборници след катастрофалното поражение с 0:3 от Лацио на собствен терен. Бразилският бранител не спести нищо от случващото се в съблекалнята и призна, че в тима има състезатели, които нямат необходимия характер и се уплашват в тежките моменти за „Старата госпожа“.

Бремер не скри разочарованието си от начина, по който отборът е представил клубната фланелка, подчертавайки, че играчите трябва незабавно да анализират грешките си и да се върнат на правилния път. Според бранителя торинци са стояли добре на терена до първото попадение на гостите, но фактът, че Лацио е отбелязал с първата си сериозна възможност, е нанесенил тежък психологически удар върху отбора. Той допълни, че треньорското ръководство дава правилните указания, но отговорността за тяхното изпълнение пада изцяло върху футболистите.

Централният защитник призна, че се опитва да помага и да носи отговорност, но е невъзможно да тегли целия състав на гърба си. Бремер обясни, че в тима има много нови и млади състезатели, което прави настоящата ситуация напълно различна спрямо предишните години. По думите му, когато трибуните започнат да освиркват, част от играчите се уплашват и започват да се крият по терена. Бразилецът уточни, че не иска да посочва конкретни имена с пръст, но бе категоричен, че в подобни кризисни ситуации проличава кои футболисти реагират с решителност и кои просто се предават пред натиска.


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