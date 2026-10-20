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Тен Хаг с тежки обвинения към Роналдо: Разочарова отбора и ме подведе лично

Тен Хаг с тежки обвинения към Роналдо: Разочарова отбора и ме подведе лично

20 Октомври, 2026 17:15 659 1

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  • висша лига

Бившият наставник на Манчестър Юнайтед използва случая, за да обясни и своята философия по отношение на дисциплината и тренировъчния процес

Тен Хаг с тежки обвинения към Роналдо: Разочарова отбора и ме подведе лично - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият мениджър на Манчестър Юнайтед Ерик тен Хаг отправи остри критики към Кристиано Роналдо, припомняйки трудния период на двамата на „Олд Трафорд“. Нидерландецът, който в момента заема поста спортен директор на Твенте, разкри подробности за отношенията си с португалската суперзвезда и обясни причините, поради които според него съвместната им работа не е протекла по очаквания начин.

В интервю за авторитетното издание „The Athletic“ Тен Хаг заяви, че е останал разочарован от поведението на нападателя, въпреки голямото уважение, което е изпитвал към него. Специалистът разказа, че още преди да поеме Манчестър Юнайтед, е пътувал до Португалия, за да разговаря лично с Роналдо. Тогава той е искал да изясни очакванията си към звездата и ролята, която тя трябва да изпълнява в състава.

„Кристиано Роналдо разочарова отбора и ме подведе лично мен. Пътувах до Португалия, за да разговарям с него, преди да пристигна в Юнайтед. Уважавах го много, но като треньор трябва да вземаш най-добрите решения за отбора“, сподели нидерландецът.

Една от основните теми в отношенията между двамата била позицията на Роналдо на терена и начинът, по който той трябвало да участва в атакуващата игра на „червените дяволи“. Тен Хаг обясни, че е искал от съотборниците на португалеца да създават условия той да се изявява максимално ефективно като централен нападател.

По думите на специалиста обаче проблемът се появявал, когато Роналдо не успявал да се позиционира достатъчно често в наказателното поле на противника. Именно там той би трябвало да бъде най-опасен и да използва головия си нюх, но според бившия му треньор това не се случвало достатъчно редовно.

„Казвах му: „Рони, всички работят, за да можеш ти да играеш на най-добрата си позиция – централен нападател. Но ако не можеш да стигнеш до наказателното поле, няма как да вкарваш голове“, разказа Тен Хаг.

Нидерландецът уточни, че не е настоявал Роналдо да пресира непрекъснато противниковите футболисти. Според него португалецът вече е бил изтощен и подобни изисквания не биха били реалистични. Критиките му били насочени преди всичко към движението на нападателя и участието му в играта, както с топка, така и без нея.

Тен Хаг изрази мнение, че Роналдо не е бил достатъчно активен в тези ситуации, като свърза това с начина, по който се е подготвял физически. Така според разказа на нидерландеца проблемът не се свеждал единствено до тактическите изисквания, а и до готовността на футболиста да поддържа необходимото ниво.

Бившият наставник на Манчестър Юнайтед използва случая, за да обясни и своята философия по отношение на дисциплината и тренировъчния процес. Той подчерта, че футболистите могат да си позволят да пестят сили по време на определени занимания, но само ако вече са достигнали отлична физическа форма.

Според Тен Хаг играчите от световна класа не трябва да бъдат освобождавани от отговорността да работят за колектива. Независимо от индивидуалните си качества и статута си в отбора, всеки футболист трябва да допринася за общите цели и да изпълнява изискванията на треньорския щаб.

„Всеки голям клуб трябва да приеме, че разполага с футболисти от световна класа. Но играчът от най-високо ниво трябва да работи за отбора“, заяви специалистът.

В интервюто Тен Хаг засегна и въпроса за влиянието, което поведението на Роналдо е оказвало върху останалите футболисти. По думите му част от съотборниците на португалеца са го възприемали като отрицателен пример, което допълнително усложнявало ситуацията в съблекалнята.

Като конкретен случай нидерландецът посочи поражението с 0:4 от Брентфорд. След тежката загуба футболистите на Манчестър Юнайтед трябвало да изпълнят наложено от треньора наказание – три обиколки на терена. Според разказа на Тен Хаг обаче Роналдо отказал да се включи в изпълнението му.

Този епизод бил показателен за разминаването между изискванията на треньора и поведението на звездата. За Тен Хаг дисциплината и равнопоставеността в състава били важни условия за изграждането на отбор, в който всички футболисти спазват общите правила независимо от името и постиженията си.

Изказванията на нидерландеца отново насочват вниманието към напрегнатия период на Кристиано Роналдо в Манчестър Юнайтед и различията между него и треньорския щаб. Думите на Тен Хаг представят неговата гледна точка за случилото се и разкриват колко сериозни са били разногласията относно ролята на португалеца, физическата подготовка и дисциплината в отбора.


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  • 1 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    Един тотален провал като този, останал на бунището на историята да дава оценка на Роналдо?

    17:21 20.10.2026

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