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Един от синовете на Лионел Меси има нов любим отбор и футболист (СНИМКА)

Един от синовете на Лионел Меси има нов любим отбор и футболист (СНИМКА)

21 Октомври, 2026 12:31 380 0

  • лионел меси-
  • футбол-
  • интер маями-
  • чиро-
  • нико пас-
  • комо

Тя остана вакантна, след като Лео записа своя бенефис за родината си

Един от синовете на Лионел Меси има нов любим отбор и футболист (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от синовете на аржентинската легенда Лионел Меси - Чиро, ясно показа своите клубни пристрастия. Неговият велик баща публикува обща снимка на двамата, на която малчуганът е с екип на Комо и по-конкретно на Нико Пас.

Както е известно, Пас беше съотборник с Меси на Мондиал 2026 в тима на Аржентина, а според мнозина именно той може да наследи легендарната фланелка с номер 10 в тима на "албиселесте". Тя остана вакантна, след като Лео записа своя бенефис за родината си.


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