Един от синовете на Лионел Меси има нов любим отбор и футболист (СНИМКА)

Един от синовете на аржентинската легенда Лионел Меси - Чиро, ясно показа своите клубни пристрастия. Неговият велик баща публикува обща снимка на двамата, на която малчуганът е с екип на Комо и по-конкретно на Нико Пас.

Както е известно, Пас беше съотборник с Меси на Мондиал 2026 в тима на Аржентина, а според мнозина именно той може да наследи легендарната фланелка с номер 10 в тима на "албиселесте". Тя остана вакантна, след като Лео записа своя бенефис за родината си.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Ciro Messi with a Como jersey. 🔵 https://t.co/1M4xXx8Jm3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 18, 2026