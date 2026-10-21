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Андрей Рубльов отпадна от турнира в Алмати след загуба от Маннарино

Андрей Рубльов отпадна от турнира в Алмати след загуба от Маннарино

21 Октомври, 2026 17:46 402 1

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38-годишният французин спечели с 6:4, 3:6, 6:3 и ще срещне Николоз Басилашвили на четвъртфиналите

Андрей Рубльов отпадна от турнира в Алмати след загуба от Маннарино - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Андрей Рубльов отпадна във втория кръг на турнира ATP 250 в Алмати след загуба от 38-годишния французин Адриан Маннарино с 6:4, 3:6, 6:3. Руснакът беше четвърти поставен в схемата, но не успя да се класира за четвъртфиналите.

Маннарино, който заема 79-о място в световната ранглиста, спечели първия сет с 6:4. Рубльов, 22-и в класацията на ATP, изравни резултата след 6:3 във втората част, но французинът отново пое инициативата в решаващия сет и затвори мача с 6:3.

Следващият съперник на Маннарино ще бъде грузинецът Николоз Басилашвили. Французинът започна участието си в Алмати още в първия кръг, докато Рубльов се включи директно от втория заради мястото си сред първите четири поставени.

Турнирът се играе на твърда настилка и е с награден фонд от 1 055 255 долара. Надпреварата в Алмати приключва на 25 октомври.

Поражението от Маннарино е трето поредно за Андрей Рубльов. Преди това той отстъпи на Алекс де Минор в четвъртфиналите на турнира в Пекин, а след това загуби от японския квалификант Рей Сакамото във втория кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай.


Казахстан
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    рублата губи,а дядо дръмпи печели!!!

    18:12 21.10.2026

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