Локомотив Пловдив надделя над Черно море във Варна и се класира за полуфиналите в Купата на елита

Локомотив (Пловдив) стана вторият полуфиналист в първото издание на турнира Купа на елита. „Смърфовете“ подпечатаха мястото си във финалната четворка на надпреварата, присъединявайки се към градския си съперник Ботев (Пловдив), след като надделяха над Черно море с 1:0 като гости на стадион „Тича“ във Варна.

Двубоят започна с ранен натиск на гостите и още в 12-ата минута френският нападател Али Далил реализира единственото и скъпоценно попадение за пловдивчани.

До края на срещата футболистите на Илиан Илиев наложеха тотално игрово превъзходство и създадоха поредица от опасни положения пред вратата на Локомотив. „Моряците“ обаче се сблъскаха с перфектния в този мач босненски страж Петър Зовко, който направи редица отлични спасявания и бе с ключова заслуга за класирането на своя тим.

Кулминацията на натиска на домакините дойде в 74-ата минута, когато Черно море получи правото да изпълни дузпа. Асен Дончев обаче не успя да преодолее Зовко, пропускайки най-чистата възможност за изравняване. За варненци това бе 8-а загуба във всички турнири от началото на сезона в общо 13 изиграни мача.

На полуфиналите в началото на следващата година Локомотив (Пловдив) очаква победителя от четвъртфиналния сблъсък между Левски и Арда.